https://ria.ru/20250922/kreml-2043495957.html

В Кремле оценили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

В Кремле оценили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.09.2025

В Кремле оценили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой и самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:51:00+03:00

2025-09-22T12:51:00+03:00

2025-09-22T12:51:00+03:00

в мире

палестина

франция

россия

дмитрий песков

кир стармер

эммануэль макрон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой и самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Палестино-израильский конфликт - ред.) сейчас переживает, пожалуй, самую острую фазу за всю свою историю. И самую трагичную", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.

https://ria.ru/20250922/konflikt-1915630213.html

палестина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, франция, россия, дмитрий песков, кир стармер, эммануэль макрон, оон