В Кремле оценили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта
В Кремле оценили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.09.2025
В Кремле оценили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой и самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой и самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Палестино-израильский конфликт - ред.) сейчас переживает, пожалуй, самую острую фазу за всю свою историю. И самую трагичную", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
