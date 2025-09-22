Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии - РИА Новости, 22.09.2025
07:30 22.09.2025
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало ЦТАК."Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи", — сказал он.Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы."Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", — подчеркнул северокорейский лидер.В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных вооружений. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии

МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало ЦТАК.
"Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи", — сказал он.
Ким Чен Ын ознакомился с разработкой ключевых военных технологий
13 сентября, 06:05
Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы.
"Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", — подчеркнул северокорейский лидер.
В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных вооружений. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян
5 сентября, 17:26
 
Заголовок открываемого материала