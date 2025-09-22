https://ria.ru/20250922/koreya-2043436747.html
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии - РИА Новости, 22.09.2025
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии
КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T07:30:00+03:00
2025-09-22T07:30:00+03:00
2025-09-22T07:30:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало ЦТАК."Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи", — сказал он.Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы."Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", — подчеркнул северокорейский лидер.В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных вооружений. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.
https://ria.ru/20250913/instituty-2041596405.html
https://ria.ru/20250905/kndr-2040060976.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80937c7e4a316f52f7af2198c5fb37d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии
Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие