Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии

Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии

2025-09-22T07:30:00+03:00

МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало ЦТАК."Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи", — сказал он.Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы."Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", — подчеркнул северокорейский лидер.В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных вооружений. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.

