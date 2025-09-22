https://ria.ru/20250922/konstantinovka-2043483567.html
ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки
ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 22.09.2025
ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили скопление живой силы и склады горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили скопление живой силы и склады горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий расчёты реактивной артиллерии поразили выявленные разведкой цели в районе населённого пункта Константиновка. Уничтожены склады ГСМ противника и скопления его живой силы", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки безостановочно наносят огневое поражение по переднему краю обороны ВСУ, лишая противника инфраструктуры управления и средств разведки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки
ВС РФ поразили скопление живой силы и склад ВСУ в районе Константиновки