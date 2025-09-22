https://ria.ru/20250922/konstantinovka-2043483567.html

ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки

ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 22.09.2025

ВС России поразили скопление живой силы ВСУ в районе Константиновки

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили скопление живой силы и склады горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:01:00+03:00

2025-09-22T12:01:00+03:00

2025-09-22T12:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили скопление живой силы и склады горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий расчёты реактивной артиллерии поразили выявленные разведкой цели в районе населённого пункта Константиновка. Уничтожены склады ГСМ противника и скопления его живой силы", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки безостановочно наносят огневое поражение по переднему краю обороны ВСУ, лишая противника инфраструктуры управления и средств разведки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, константиновка, россия, вооруженные силы украины