В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов - РИА Новости, 22.09.2025
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов
После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В результате боев в Сумской области укомплектованность 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады достигла не более 40%", - сказал собеседник агентства. По его словам, особенно остро ощущается недостаток офицерского состава. "В некоторых ротах один командир взвода руководит сразу несколькими взводами", - добавил он.
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов
После боев в Сумской области 80-я бригада ВСУ укомплектована не более чем на 40%