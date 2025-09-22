https://ria.ru/20250922/komplekt-2043434299.html

В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов

В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов - РИА Новости, 22.09.2025

В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов

После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T06:37:00+03:00

2025-09-22T06:37:00+03:00

2025-09-22T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В результате боев в Сумской области укомплектованность 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады достигла не более 40%", - сказал собеседник агентства. По его словам, особенно остро ощущается недостаток офицерского состава. "В некоторых ротах один командир взвода руководит сразу несколькими взводами", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сумская область, вооруженные силы украины