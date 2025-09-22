Рейтинг@Mail.ru
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 22.09.2025
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов - РИА Новости, 22.09.2025
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов
После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В результате боев в Сумской области укомплектованность 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады достигла не более 40%", - сказал собеседник агентства. По его словам, особенно остро ощущается недостаток офицерского состава. "В некоторых ротах один командир взвода руководит сразу несколькими взводами", - добавил он.
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В бригаде ВСУ осталось по одному командиру на несколько взводов

После боев в Сумской области 80-я бригада ВСУ укомплектована не более чем на 40%

Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ укомплектована менее чем наполовину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В результате боев в Сумской области укомплектованность 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады достигла не более 40%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, особенно остро ощущается недостаток офицерского состава. "В некоторых ротах один командир взвода руководит сразу несколькими взводами", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Сумская область Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала