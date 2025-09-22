https://ria.ru/20250922/komitet-2043448765.html
В ГД поддержали усиление защиты детей от вовлечения в курение
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению, который является соисполнителем, рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить защиту детей от вовлечения в курение и потребление никотинсодержащей продукции. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству еще не рассматривал данный законопроект. Проектом предусматривается введение уголовной ответственности для тех, кто после административного наказания вновь вовлекает несовершеннолетних в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции. В настоящее время за такие нарушения предусмотрены административные штрафы. Однако, как отмечают авторы инициативы, они не всегда помогают остановить систематические правонарушения. Поэтому предлагается ужесточить меры. За повторное вовлечение ребёнка в курение проектом предусматривается штраф до 100 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы на этот же срок. Если же правонарушение совершит родитель, педагог или другое лицо, обязанное заботиться о ребёнке, наказание, согласно инициативе, будет более строгим. Также в Уголовно-процессуальный кодекс вносятся изменения, определяющие, что такие дела будут расследоваться в форме дознания.
