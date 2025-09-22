https://ria.ru/20250922/koloniya-2043428475.html

Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью

Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью - РИА Новости, 22.09.2025

Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T04:00:00+03:00

2025-09-22T04:00:00+03:00

2025-09-22T04:00:00+03:00

происшествия

хабаровский край

александр хорошавин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151405/08/1514050883_0:138:2932:1787_1920x0_80_0_0_a0eea30d5a91004271b9121533041405.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин старается загладить вред, причиненный преступлением, посредством участия в благотворительных программах: "Помощь семьям участников СВО" благотворительного фонда "НейроДети", а также в программах фонда "Подари Жизнь" и Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие", - отмечается в документе. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250921/pevchie-2043287544.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, александр хорошавин, россия