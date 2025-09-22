Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью
22.09.2025
04:00 22.09.2025
Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью
Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью - РИА Новости, 22.09.2025
Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью
Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин старается загладить вред, причиненный преступлением, посредством участия в благотворительных программах: "Помощь семьям участников СВО" благотворительного фонда "НейроДети", а также в программах фонда "Подари Жизнь" и Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие", - отмечается в документе. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
происшествия, хабаровский край, александр хорошавин, россия
Происшествия, Хабаровский край, Александр Хорошавин, Россия
Экс-губернатор Сахалина в колонии занимается благотворительностью

Экс-губернатор Сахалина в колонии пытается загладить вред от его преступления

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин старается загладить вред, причиненный преступлением, посредством участия в благотворительных программах: "Помощь семьям участников СВО" благотворительного фонда "НейроДети", а также в программах фонда "Подари Жизнь" и Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие", - отмечается в документе.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
Происшествия, Хабаровский край, Александр Хорошавин, Россия
 
 
