Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна

Посольство РФ в Китае призвало россиян отложить поездку из-за тайфуна "Рагаса"
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Посольство РФ в КНР призывает россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", говорится в заявлении дипмиссии в соцсети Telegram.
"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун "Рагаса", признанный одним из самых мощных в этом сезоне", - отметили в российском посольстве.
Как уточнили в дипмиссии, стихия 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, тайфун также затронет провинцию Юньнань. Ожидаются разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.
"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", - предупредили в посольстве.
Также дипломаты призвали российских граждан, находящихся в опасных регионах, соблюдать меры предосторожности: ограничить передвижение, заранее запастись необходимыми продуктами питания и зарядными устройствами, а также следить за информацией от местных властей.
Ранее в понедельник местные СМИ сообщали о введении второго уровня экстренного реагирования в провинции Гуандун на юге Китая. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, которые проживают в наиболее опасных районах. В ряде городов провинции будет приостановлено железнодорожное сообщение, работа школ, общественного транспорта и производства.
