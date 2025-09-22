Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:47 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kitay-2043516031.html
Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна
Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна - РИА Новости, 22.09.2025
Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна
Посольство РФ в КНР призывает россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:47:00+03:00
2025-09-22T13:47:00+03:00
туризм
китай
гуандун
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Посольство РФ в КНР призывает россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", говорится в заявлении дипмиссии в соцсети Telegram. "По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун "Рагаса", признанный одним из самых мощных в этом сезоне", - отметили в российском посольстве. Как уточнили в дипмиссии, стихия 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, тайфун также затронет провинцию Юньнань. Ожидаются разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. "Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", - предупредили в посольстве. Также дипломаты призвали российских граждан, находящихся в опасных регионах, соблюдать меры предосторожности: ограничить передвижение, заранее запастись необходимыми продуктами питания и зарядными устройствами, а также следить за информацией от местных властей. Ранее в понедельник местные СМИ сообщали о введении второго уровня экстренного реагирования в провинции Гуандун на юге Китая. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, которые проживают в наиболее опасных районах. В ряде городов провинции будет приостановлено железнодорожное сообщение, работа школ, общественного транспорта и производства.
https://ria.ru/20250922/kitay-2043422820.html
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043261036.html
китай
гуандун
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, гуандун, россия, telegram
Туризм, Китай, Гуандун, Россия, Telegram
Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна

Посольство РФ в Китае призвало россиян отложить поездку из-за тайфуна "Рагаса"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Посольство РФ в КНР призывает россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", говорится в заявлении дипмиссии в соцсети Telegram.
"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун "Рагаса", признанный одним из самых мощных в этом сезоне", - отметили в российском посольстве.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
Вчера, 02:19
Как уточнили в дипмиссии, стихия 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, тайфун также затронет провинцию Юньнань. Ожидаются разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.
"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", - предупредили в посольстве.
Также дипломаты призвали российских граждан, находящихся в опасных регионах, соблюдать меры предосторожности: ограничить передвижение, заранее запастись необходимыми продуктами питания и зарядными устройствами, а также следить за информацией от местных властей.
Ранее в понедельник местные СМИ сообщали о введении второго уровня экстренного реагирования в провинции Гуандун на юге Китая. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, которые проживают в наиболее опасных районах. В ряде городов провинции будет приостановлено железнодорожное сообщение, работа школ, общественного транспорта и производства.
Ван Си выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Участник "Интервидения" Ван Си назвал Россию и Китай мостом дружбы
20 сентября, 22:26
 
ТуризмКитайГуандунРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала