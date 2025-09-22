В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
Sohu: Россия оперативно ответила на размещение ракетного комплекса США у Курил
Курильские острова . Архивное фото
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Россия жестко ответила на размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon в Японии вблизи Курильских островов, развернув береговой ракетный комплекс "Бастион", пишет китайский портал Sohu.
"В ответ (На развертывание комплекса. — Прим. Ред.) Россия оперативно предприняла действия, разместив ракетный комплекс "Бастион" на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики для его усиления и всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота", — говорится в материале.
Как отмечает издание, американо-японские военные учения Resolute Dragon обостряют региональную напряженность из-за размещения вблизи Курильских островов комплекса средней дальности Typhon.
"Размещение такого оружия вблизи границ России не только напрямую угрожает национальной безопасности, но и приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе", — подчеркивается в материале.
По данным японского министерства обороны, в совместных учениях Resolute Dragon 25, которые пройдут с 11 по 25 сентября, примут участие более 14 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей вооруженных сил США, включая морскую пехоту, армию, военно-морские и военно-воздушные силы.
В минувшую пятницу атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря. Тринадцатого сентября расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в рамках тех же учений выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров.
