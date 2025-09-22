Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
02:19 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kitay-2043422820.html
В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил - РИА Новости, 22.09.2025
В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
Россия жестко ответила на размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon в Японии вблизи Курильских островов, развернув береговой... РИА Новости, 22.09.2025
в мире
россия
курильские острова
япония
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Россия жестко ответила на размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon в Японии вблизи Курильских островов, развернув береговой ракетный комплекс "Бастион", пишет китайский портал Sohu."В ответ (На развертывание комплекса. — Прим. Ред.) Россия оперативно предприняла действия, разместив ракетный комплекс "Бастион" на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики для его усиления и всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота", — говорится в материале.Как отмечает издание, американо-японские военные учения Resolute Dragon обостряют региональную напряженность из-за размещения вблизи Курильских островов комплекса средней дальности Typhon."Размещение такого оружия вблизи границ России не только напрямую угрожает национальной безопасности, но и приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе", — подчеркивается в материале.По данным японского министерства обороны, в совместных учениях Resolute Dragon 25, которые пройдут с 11 по 25 сентября, примут участие более 14 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей вооруженных сил США, включая морскую пехоту, армию, военно-морские и военно-воздушные силы.В рамках учений, как ожидается, Штаты развернут и отработают применение новейшего ракетного комплекса средней дальности Typhon. Система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути.В минувшую пятницу атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря. Тринадцатого сентября расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в рамках тех же учений выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров.
россия
курильские острова
япония
В Китае рассказали, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил

Sohu: Россия оперативно ответила на размещение ракетного комплекса США у Курил

CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова . Архивное фото
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Россия жестко ответила на размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon в Японии вблизи Курильских островов, развернув береговой ракетный комплекс "Бастион", пишет китайский портал Sohu.
"В ответ (На развертывание комплекса. — Прим. Ред.) Россия оперативно предприняла действия, разместив ракетный комплекс "Бастион" на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики для его усиления и всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота", — говорится в материале.
Как отмечает издание, американо-японские военные учения Resolute Dragon обостряют региональную напряженность из-за размещения вблизи Курильских островов комплекса средней дальности Typhon.
"Размещение такого оружия вблизи границ России не только напрямую угрожает национальной безопасности, но и приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе", — подчеркивается в материале.
По данным японского министерства обороны, в совместных учениях Resolute Dragon 25, которые пройдут с 11 по 25 сентября, примут участие более 14 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей вооруженных сил США, включая морскую пехоту, армию, военно-морские и военно-воздушные силы.
В рамках учений, как ожидается, Штаты развернут и отработают применение новейшего ракетного комплекса средней дальности Typhon. Система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути.
В минувшую пятницу атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря. Тринадцатого сентября расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в рамках тех же учений выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров.
