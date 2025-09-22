https://ria.ru/20250922/kitaj-2043585370.html

Китай открыл экспресс-маршрут по Северному морскому пути

Китай открыл экспресс-маршрут по Северному морскому пути - РИА Новости, 22.09.2025

Китай открыл экспресс-маршрут по Северному морскому пути

Китай в понедельник официально запустил первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, он проходит по Северному морскому пути

2025-09-22T17:59:00+03:00

в мире

китай

нинбо

арктика

ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Китай в понедельник официально запустил первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, он проходит по Северному морскому пути, сообщает правительство города Нинбо китайской провинции Чжэцзян. Государственная китайская газета Global Times ранее сообщила, что первое судно отправится по новому маршруту из крупнейшего в мире по объему грузооборота порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу 24 сентября. "Судно Istanbul Bridge во второй половине дня 22 сентября завершило погрузку контейнеров в порту Нинбо-Чжоушань и отправится в Филикстоу (Великобритания) по арктическому маршруту. Это знаменует собой официальный запуск первого в мире морского контейнерного экспресс-маршрута "Китай-Европа", - говорится в сообщении правительства города Нинбо. Отмечается, что маршрут, проходящий через Северный морской путь в Арктике, напрямую достигает Европы через Берингов пролив, путь в одну строну занимает около 18 дней, что на 22 дня короче традиционных маршрутов, и сокращает объем выбросов углерода примерно на 50%. До этого самым быстрым маршрутом "Китай-Европа" считался запущенный в конце 2024 года маршрут из Нинбо в немецкий Вильгельмсхафен, путь по которому занимал 26 дней. Указано, что новый арктический маршрут "оказывает китайскому бизнесу мощную поддержку в преодолении неопределенности в мировой торговле и освоении новых международных логистических каналов". Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией и другими заинтересованными странами для укрепления международного взаимодействия в области строительства и эксплуатации инфраструктуры судоходных путей в Арктике.

