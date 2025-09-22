Рейтинг@Mail.ru
Китай запустил кампанию по устранению отрицательных эмоций в интернете - РИА Новости, 22.09.2025
17:08 22.09.2025
Китай запустил кампанию по устранению отрицательных эмоций в интернете
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Китайские власти запустили кампанию по устранению преднамеренных провокаций отрицательных эмоций в интернете, в частности, она поможет бороться с распространением панических настроений, теориями заговора, фальсификациями официальных заявлений властей, следует из заявления Управления по вопросам киберпространства КНР. "Чтобы устранить преднамеренные провокации конфронтации, распространение насилия, агрессии и других негативных эмоций, создать более цивилизованную и разумную интернет-среду, …по всей стране запущена специальная двухмесячная акция",- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте управления. Сообщается, что кампания сфокусируется на проверке тем обсуждений, рейтингов запросов, списков рекомендаций и комментариев в соцсетях. Удаляться будут комментарии, которые очерняют отдельных личностей, регионы страны или пол человека при обсуждении острых социальных событий. Отслеживаться также будет подстрекательство фанатов к преднамеренным дизлайкам при обсуждении фильмов или ток-шоу, травле, организации массовых жалоб, деанонимизации интернет-пользователей и ее коммерциализация. Отмечается, что нельзя будет распространять неверную информацию о стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, которая может повлиять на общественную безопасность, фальсифицировать официальные заявления государственных органов. Материалы, которые под видом инсайдерской информации распространяют слухи об экономике и финансах, социального благополучия, государственной политике и теории заговоров, также подвергнутся цензуре. В заявлении также упоминается, что будут удаляться кровавые кадры с мест происшествий, фото и видео с крайними проявлениями жестокости к животным, нанесением вреда самому себе, а также изображений, созданных с помощью ИИ для романтизации насилия. Отдельно отмечается, что власти будут бороться с нагнетанием пессимистичных отношений в интернате, к примеру, в отношении негативных суждений о "тщетности усилий" и "бесполезности образования", а также с мемами и цитатами, которые принижают собственное достоинство, усиливают депрессивные настроения и вызывают массовое подражание. Управление будет применять строгие меры в отношении проблемных платформ, аккаунтов и блогерских агентств, побуждая их исправлять контент, "способствуя созданию благоприятной интернет-среды" и призывает интернет-пользователей активно жаловаться на публикации с нарушениями. В заявлении напрямую не сказано, какие меры платформы будут принимать в отношении нарушителей, но они могут включать в себя снятие монетизации, удаление публикаций и блокировку аккаунта без возможности восстановления. Ранее Центральное телевидение Китая передало, что управление подвергло дисциплинарному наказанию китайскую соцсеть RedNote ("Сяохуншу") за наличие "нездоровой информации" на платформе. В июле Китай запустил кампанию по улучшению интернет-среды для несовершеннолетних, которая направлена на устранение контента, который угрожает физическому и психологическому здоровью детей. Ранее Китай запустил акцию по усилению контроля в интернете, которая касается информации и оппозиционных настроений. Власти также усилили надзор за использованием ненормативной лексики в киберпространстве, чтобы создать здоровую интернет-среду.
2025
Китай запустил кампанию по устранению отрицательных эмоций в интернете

КНР будет бороться с провокациями отрицательных эмоций в интернете

