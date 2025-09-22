Рейтинг@Mail.ru
Китай рассчитывает на откровенный диалог с США, заявил вице-премьер КНР - РИА Новости, 22.09.2025
16:20 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kitaj-2043557868.html
Китай рассчитывает на откровенный диалог с США, заявил вице-премьер КНР
Китай рассчитывает на откровенный диалог с США, заявил вице-премьер КНР - РИА Новости, 22.09.2025
Китай рассчитывает на откровенный диалог с США, заявил вице-премьер КНР
Китай рассчитывает на откровенный диалог и укрепление доверия с США , заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с делегацией Конгресса США. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:20:00+03:00
2025-09-22T16:20:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935893076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a58a74840bf58ef71e030470d988522.jpg
ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Китай рассчитывает на откровенный диалог и укрепление доверия с США , заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с делегацией Конгресса США. Встреча состоялась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. "Китай и США имеют широкие возможности для сотрудничества и обширные общие интересы. Мы надеемся, что США и Китай будут вести откровенный диалог, укреплять доверие и разрешать разногласия на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит агентство Синьхуа. Также он выразил надежду, что члены Конгресса США будут активно выстраивать каналы взаимодействия, укреплять диалог и контакты, а также играть позитивную роль в совместном развитии двух стран.
в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
Китай рассчитывает на откровенный диалог с США, заявил вице-премьер КНР

Хэ Лифэн: Китай рассчитывает на откровенный диалог с США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Архивное фото
ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Китай рассчитывает на откровенный диалог и укрепление доверия с США , заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с делегацией Конгресса США.
Встреча состоялась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине.
"Китай и США имеют широкие возможности для сотрудничества и обширные общие интересы. Мы надеемся, что США и Китай будут вести откровенный диалог, укреплять доверие и разрешать разногласия на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Также он выразил надежду, что члены Конгресса США будут активно выстраивать каналы взаимодействия, укреплять диалог и контакты, а также играть позитивную роль в совместном развитии двух стран.
США будут поддерживать консультации с Китаем по TikTok, заявил Трамп
19 сентября, 18:49
19 сентября, 18:49
 
