Китай рассчитывает на откровенный диалог с США, заявил вице-премьер КНР

Китай рассчитывает на откровенный диалог и укрепление доверия с США , заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с делегацией Конгресса США. РИА Новости, 22.09.2025
ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Китай рассчитывает на откровенный диалог и укрепление доверия с США , заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с делегацией Конгресса США. Встреча состоялась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. "Китай и США имеют широкие возможности для сотрудничества и обширные общие интересы. Мы надеемся, что США и Китай будут вести откровенный диалог, укреплять доверие и разрешать разногласия на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит агентство Синьхуа. Также он выразил надежду, что члены Конгресса США будут активно выстраивать каналы взаимодействия, укреплять диалог и контакты, а также играть позитивную роль в совместном развитии двух стран.
