В аэропорту Кишинева ограничили доступ в здание в период выборов

В аэропорту Кишинева ограничили доступ в здание в период выборов - РИА Новости, 22.09.2025

В аэропорту Кишинева ограничили доступ в здание в период выборов

Власти Молдавии приняли решение ввести ограничения по доступу в аэропорт Кишинева с 25 по 30 сентября, три дня до и два дня после парламентских выборов

2025-09-22T11:45:00+03:00

2025-09-22T11:45:00+03:00

2025-09-22T11:45:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

афины

евгений дога

владимир плахотнюк

евгения гуцул

sputnik молдова

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение ввести ограничения по доступу в аэропорт Кишинева с 25 по 30 сентября, три дня до и два дня после парламентских выборов, соответствующее сообщение публикует пресс-служба пограничной полиции республики. "В соответствии с решением Группы по управлению рисками сообщаем, что в период с 25 сентября 2025 года с 00:00 (совпадает с мск) до 30 сентября 2025 года, 23:59, будут введены меры по ограничению доступа в терминал Международного аэропорта "Евгений Дога" – Кишинёв. Доступ в терминал разрешён только пассажирам, имеющим билет и документы для поездки, а также уполномоченному персоналу и экипажам воздушных судов", — сообщает погранполиция в своем Telegram-канале. Причины подобного решения властей не объясняются, однако 28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Кроме того, ранее полиция и Минюст Молдавии говорили о том, что 25 сентября в Кишинев из Афин может быть экстрадирован олигарх Владимир Плахотнюк. Впрочем, глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну отметил, что эта дата является предварительной. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

афины

2025

Новости

