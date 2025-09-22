https://ria.ru/20250922/kirk-2043417981.html
Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа
Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа - РИА Новости, 22.09.2025
Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа
Журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного активиста Чарли Кирка с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы". РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:27:00+03:00
2025-09-22T01:27:00+03:00
2025-09-22T01:35:00+03:00
в мире
аризона
сша
украина
такер карлсон
чарли кирк
иисус христос
центральное разведывательное управление (цру)
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости. Журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного активиста Чарли Кирка с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы". "Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его", - заявил Карлсон на траурных мероприятиях в Аризоне. Карлсон провел аналогию с христианством, заявив, что так сговаривались, чтобы убить Иисуса Христа за правду о власти. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
аризона
сша
украина
Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его.
