Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа

01:27 22.09.2025 (обновлено: 01:35 22.09.2025)
в мире
аризона
сша
украина
такер карлсон
чарли кирк
иисус христос
центральное разведывательное управление (цру)
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости. Журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного активиста Чарли Кирка с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы". "Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его", - заявил Карлсон на траурных мероприятиях в Аризоне. Карлсон провел аналогию с христианством, заявив, что так сговаривались, чтобы убить Иисуса Христа за правду о власти. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
аризона
сша
украина
Журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного активиста Чарли Кирка с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы".
Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его.
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости. Журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного активиста Чарли Кирка с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы".
"Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его", - заявил Карлсон на траурных мероприятиях в Аризоне.
Карлсон провел аналогию с христианством, заявив, что так сговаривались, чтобы убить Иисуса Христа за правду о власти.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку
