На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест - РИА Новости, 22.09.2025
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест
Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли...
2025-09-22T00:44:00+03:00
2025-09-22T00:44:00+03:00
2025-09-22T00:48:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сообщает телеканал Fox News. "Верующие на мероприятии в память о Чарли Кирке принесли крест в центр стадиона", - сообщает телеканал, публикуя соответствующее видео с большим деревянным крестом. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест
Fox News: на стадион, где проходит панихида по Кирку, принесли деревянный крест