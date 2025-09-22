https://ria.ru/20250922/kirk-2043415488.html

На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест

На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест - РИА Новости, 22.09.2025

На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест

Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сообщает телеканал Fox News. "Верующие на мероприятии в память о Чарли Кирке принесли крест в центр стадиона", - сообщает телеканал, публикуя соответствующее видео с большим деревянным крестом. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

