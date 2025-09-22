Рейтинг@Mail.ru
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест - РИА Новости, 22.09.2025
00:44 22.09.2025 (обновлено: 00:48 22.09.2025)
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест - РИА Новости, 22.09.2025
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест
Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T00:44:00+03:00
2025-09-22T00:48:00+03:00
в мире
аризона
сша
украина
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сообщает телеканал Fox News. "Верующие на мероприятии в память о Чарли Кирке принесли крест в центр стадиона", - сообщает телеканал, публикуя соответствующее видео с большим деревянным крестом. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
аризона
сша
украина
в мире, аризона, сша, украина, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Аризона, США, Украина, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
На панихиду по Кирку принесли большой деревянный крест

Fox News: на стадион, где проходит панихида по Кирку, принесли деревянный крест

© AP Photo / Ross D. FranklinЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Чарли Кирк. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большой деревянный крест принесли на спортивную арену State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сообщает телеканал Fox News.
"Верующие на мероприятии в память о Чарли Кирке принесли крест в центр стадиона", - сообщает телеканал, публикуя соответствующее видео с большим деревянным крестом.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Трамп и Маск пожали друг другу руки на стадионе, где проходит панихида по Кирку - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку
В миреАризонаСШАУкраинаЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
