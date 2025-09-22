https://ria.ru/20250922/kirk-2043413305.html
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T00:10:00+03:00
2025-09-22T00:10:00+03:00
2025-09-22T01:00:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043416429_0:59:2508:1470_1920x0_80_0_0_6a8803a5528a94fe6e024a4eeba14c20.jpg
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом.В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
https://ria.ru/20250922/rubio-2043413211.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043416429_236:0:2273:1528_1920x0_80_0_0_1fb5a9c57a04229c95a8e63eb73d9177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку
Трамп и Маск сидят вместе на стадионе в Аризоне, где проходит панихида по Кирку
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".