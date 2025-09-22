Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку - РИА Новости, 22.09.2025
00:10 22.09.2025 (обновлено: 01:00 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/kirk-2043413305.html
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T00:10:00+03:00
2025-09-22T01:00:00+03:00
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом.В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
в мире
В мире
Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку

Трамп и Маск сидят вместе на стадионе в Аризоне, где проходит панихида по Кирку

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку
Дональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
