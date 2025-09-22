https://ria.ru/20250922/kirk-2043413305.html

Трамп и Маск сидят вместе на панихиде по Кирку

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему... РИА Новости, 22.09.2025

ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом.В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

