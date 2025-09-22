https://ria.ru/20250922/kiev-2043434755.html

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма - РИА Новости, 22.09.2025

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма

Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T06:44:00+03:00

2025-09-22T06:44:00+03:00

2025-09-22T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

форос

михаил шеремет

сергей аксенов (политик)

госдума рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043438271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9f2dd8a37e58b33a8bb89e5761d862.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену", - сказал Шеремет. По его мнению, попытка киевского режима и его боевиков отыграться на мирном населении полуострова не останется безнаказанной. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

https://ria.ru/20250605/yalta-2021104883.html

республика крым

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, форос, михаил шеремет, сергей аксенов (политик), госдума рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)