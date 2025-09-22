Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 22.09.2025
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма
специальная военная операция на украине
республика крым
форос
михаил шеремет
сергей аксенов (политик)
госдума рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену", - сказал Шеремет. По его мнению, попытка киевского режима и его боевиков отыграться на мирном населении полуострова не останется безнаказанной. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
республика крым
форос
республика крым, форос, михаил шеремет, сергей аксенов (политик), госдума рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Форос, Михаил Шеремет, Сергей Аксенов (политик), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки дронов ВСУ по Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
"Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену", - сказал Шеремет.
По его мнению, попытка киевского режима и его боевиков отыграться на мирном населении полуострова не останется безнаказанной.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымФоросМихаил ШереметСергей Аксенов (политик)Госдума РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
