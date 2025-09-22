https://ria.ru/20250922/kiev-2043434755.html
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма - РИА Новости, 22.09.2025
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма
Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T06:44:00+03:00
2025-09-22T06:44:00+03:00
2025-09-22T07:43:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену", - сказал Шеремет. По его мнению, попытка киевского режима и его боевиков отыграться на мирном населении полуострова не останется безнаказанной. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма
Шеремет: Киев заплатит высокую цену за атаку на курорт в Крыму