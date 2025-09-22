https://ria.ru/20250922/keysi-2043565736.html

Что говорил Эдгар Кейси о России

Сегодня, когда мир снова содрогается от войн, кризисов и глобальной нестабильности, в медиапространстве все чаще всплывает имя Эдгара Кейси — американского...

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сегодня, когда мир снова содрогается от войн, кризисов и глобальной нестабильности, в медиапространстве все чаще всплывает имя Эдгара Кейси — американского "спящего пророка". Его предсказания были сделаны почти век назад, но пугающе перекликаются с нашим временем.Теперь многие задаются вопросом: не наступил ли тот самый важный год, о котором предупреждал Кейси?Кто такой "спящий пророк"Эдгар Кейси родился в 1877 году в Кентукки. Обычный мальчик, выросший на ферме, он рано проявил необычные способности: мог "видеть" болезни людей и подсказывать лечение.А привело к "дару" вот что: отец обычно мог задать трепку, если тот в чем-то провинился. Но в один из таких дней глава семьи явно переборщил: девятилетний мальчик получил сильный удар по голове и потерял сознание. Сотрясение могло бы закончиться трагедией, однако по странной иронии судьбы именно оно стало переломным моментом в его жизни.После этого случая Эдгар начал слышать голоса и вести долгие беседы с невидимыми собеседниками. "С кем ты разговариваешь?" — удивлялась мать. "С дедушкой", — отвечал мальчик и подробно описывал того, кто умер за несколько лет до его рождения.Мать вспоминала и другой случай: ночью Эдгар проснулся в слезах и прибежал к ней, говоря, что его разбудил свет. Перед ним появилось сияющее существо и спросило, чего он хочет больше всего. "Я хочу помогать людям, особенно больным детям", — произнес мальчик. "Излечившись сам, ты сможешь лечить других", — ответила таинственная фигура и исчезла.Вскоре он понял, что способен самостоятельно входить в транс. В этом состоянии он не только разговаривал, но и давал людям рекомендации о том, как лечить их болезни.Со временем его имя стало известно во всем мире. Тысячи сеансов, десятки тысяч зафиксированных пророчеств и советов.Он говорил о войнах и катастрофах, о распаде СССР и изменениях климата. Но главное его предупреждение касалось периода, который мы переживаем сегодня.Кейси никогда не позиционировал себя мессией. Он считал себя лишь проводником, через которого идет информация "из Хроник Акаши" — мистического архива знаний. И именно там, по его словам, ему открылись образы будущего человечества."Придет оттуда"Одним из самых удивительных моментов в его наследии стало предсказание о России. Кейси утверждал:"Надежда мира придет от России".Эти слова были сказаны в 1930-е. Пророк уточнял: речь идет не о правителях, а о простых людях."Истина рождается через страдания", — говорил он.Три даты — три сигналаКейси никогда не указывал конкретных дат, но в его трансовых откровениях снова и снова появлялись символические цифры. Среди них 2014, 2022 и 2025. И именно эти три числа словно оказались вехами, по которым можно проследить движение истории.В 2014 году мир стал свидетелем кровавого госпереворота на Украине, который вылился в гражданскую войну. Тогда же сложившийся после холодной войны миропорядок дал трещину.Затем наступил 2022-й. Началась СВО. И вот наступил 2025 год. Кейси называл его "последней дверью", рубежом, за которым человечество либо обретет новый путь, либо окончательно соскользнет в бездну.Пророк предупреждал, что пробуждение начнется именно в этот момент, но оно не будет легким. Конфликты, страх и глубокий моральный раскол во всем мире станут предвестниками глобальных изменений. Однако сквозь этот пепел "должен явиться новый человек" — тот, кто, пережив ужасы, не ожесточится, а станет носителем света, способным озарить будущее.Пророк среди развалинКейси описывал фигуру, которая должна явиться миру. Это не политический лидер и не миллиардер. Это человек из простых, рожденный "на юге, среди пыли и жара". Его слова будут звучать как откровение, а не как лозунги. Сначала его отвергнут, осмеют, возможно, захотят уничтожить. Но именно от него пойдет волна пробуждения — духовная.Эта фигура, по словам Кейси, способна стать тем мостом, который соединит народы.Если это получится, мир избежит глобальной войны. Если нет — последует "смещение полюсов"."Три сердца"Кейси предупреждал, что если свет будет подавлен, то человечество ждет катастрофа. Он говорил об "огненной ночи на севере", массовой миграции, климатических катаклизмах. Многие исследователи видят здесь намек на ядерный конфликт или экологическую катастрофу в Арктике.Остановить этот сценарий могут "три сердца Востока". Что это — три страны, три личности или три идеи — Кейси не уточнял. Но срок называл точный: до весны 2026 года.Кейси считал, что человечество живет циклами. В России и странах бывшего СССР, утверждал он, воплотились души древних цивилизаций. Если они пробудятся, смогут открыть "Зал Хроник" — хранилище знаний, которое изменит весь мир.

