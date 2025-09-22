https://ria.ru/20250922/kallas-2043611703.html

"Мы позволяем". Каллас сделала новое заявление о России

Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя инциденты с якобы нарушением воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T20:23:00+03:00

в мире

россия

польша

европа

кайя каллас

дональд туск

нато

миг-31

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя инциденты с якобы нарушением воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях."Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем", — написала она.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА. Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались.В Минобороны 20 сентября заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.

россия

польша

европа

эстония

2025

Новости

