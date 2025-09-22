Рейтинг@Mail.ru
"Мы позволяем". Каллас сделала новое заявление о России - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kallas-2043611703.html
"Мы позволяем". Каллас сделала новое заявление о России
"Мы позволяем". Каллас сделала новое заявление о России - РИА Новости, 22.09.2025
"Мы позволяем". Каллас сделала новое заявление о России
Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя инциденты с якобы нарушением воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:23:00+03:00
2025-09-22T20:23:00+03:00
в мире
россия
польша
европа
кайя каллас
дональд туск
нато
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019215523_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_8a6888d4bdbcac8b19c725d044fc823f.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя инциденты с якобы нарушением воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях."Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем", — написала она.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА. Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались.В Минобороны 20 сентября заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
https://ria.ru/20250918/kallas-2042639749.html
https://ria.ru/20250915/kallas-2041941331.html
россия
польша
европа
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019215523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_584d480734f7b3a985b4a3a980965bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, европа, кайя каллас, дональд туск, нато, миг-31, эстония
В мире, Россия, Польша, Европа, Кайя Каллас, Дональд Туск, НАТО, МиГ-31, Эстония
"Мы позволяем". Каллас сделала новое заявление о России

Каллас назвала инциденты с якобы нарушением границ ЕС российской провокацией

© Getty Images / Thierry MonasseГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя инциденты с якобы нарушением воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях.
"Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем", — написала она.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Каллас из-за России
18 сентября, 09:45
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА. Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались.
В Минобороны 20 сентября заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
15 сентября, 03:44
 
В миреРоссияПольшаЕвропаКайя КалласДональд ТускНАТОМиГ-31Эстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала