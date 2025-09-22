Рейтинг@Mail.ru
Иран и Россия подпишут документы о строительстве новых блоков АЭС
22.09.2025
Иран и Россия подпишут документы о строительстве новых блоков АЭС
в мире
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тегеран и Москва на текущей неделе подпишут документы о строительстве новых атомных энергоблоков, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент страны Мохаммад Эслами. "Иран и Россия в предстоящие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных станций", - приводит его слова агентство IRNA. По словам Эслами, соответствующие документы будут подписаны на этой неделе.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тегеран и Москва на текущей неделе подпишут документы о строительстве новых атомных энергоблоков, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент страны Мохаммад Эслами.
"Иран и Россия в предстоящие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных станций", - приводит его слова агентство IRNA.
По словам Эслами, соответствующие документы будут подписаны на этой неделе.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
СМИ сообщили, где состоятся переговоры Ирана и "евротройки"
21 сентября, 21:01
 
