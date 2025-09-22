https://ria.ru/20250922/iran-2043540808.html

Иран и Россия подпишут документы о строительстве новых блоков АЭС

2025-09-22T15:17:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тегеран и Москва на текущей неделе подпишут документы о строительстве новых атомных энергоблоков, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент страны Мохаммад Эслами. "Иран и Россия в предстоящие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных станций", - приводит его слова агентство IRNA. По словам Эслами, соответствующие документы будут подписаны на этой неделе.

