Экс-глава разведки Индонезии рассказал о провале плана Запада в Непале

2025-09-22T18:10:00+03:00

ДЖАКАРТА, 22 сен - РИА Новости. Попытка Запада продвинуть мэра Катманду Балендру Шаха в качестве переходной фигуры для "открытия Непала западному капитализму" завершилась провалом из-за действий индийской разведки, заявил бывший руководитель разведслужбы Индонезии генерал Хендроприоно. Такое мнение Хендроприоно выразил в своей статье "Операция "Пролетариат под чужим флагом": стратегия западного капитализма", предоставленной генералом РИА Новости. "Запад попытался позиционировать Балендру Шаха как проглобалистского политика после беспорядков. Он должен был стать переходным лидером, который обеспечил бы проникновение западного капитала в Непал. Однако эта операция провалилась благодаря индийской контрразведке", - отмечается в статье. Вместо Шаха временным премьер-министром страны стала Сушила Карки, получившая, по оценке генерала, поддержку индийских спецслужб. "Хотя Запад не сумел утвердить своего кандидата, ему удалось поколебать политическую легитимность Непала. Поддержка индийской разведки оказалась ключевой для сохранения национальной стабильности", - говорится в материале. В начале сентября власти Непала заблокировали ряд соцсетей, что вызвало массовые протесты молодежи, получившие название "Революция поколения Z". Акции сопровождались поджогами правительственных зданий и резиденции премьера Шармы Оли, который в итоге ушёл в отставку, а министров эвакуировали вертолетами. За два дня погибли 72 человека, более 190 получили ранения. Армию вывели на улицы Катманду и других городов. Спустя неделю бывший верховный судья Сушила Карки принесла присягу как временный премьер-министр с задачей провести выборы в течение полугода.

