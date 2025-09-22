Экс-глава разведки Индонезии обвинил США в дестабилизации региона
Экс-глава разведки Индонезии Хендроприоно назвал беспорядки частью операции США
Массовые протесты в Джакарте
ДЖАКАРТА, 22 сен – РИА Новости. Бывший руководитель разведслужбы Индонезии генерал Хендроприоно считает, что массовые беспорядки в Индонезии и Непале были частью операции США по дестабилизации региона.
Такое мнение Хендроприоно выразил в своей статье "Операция "Пролетариат под чужим флагом": стратегия западного капитализма", предоставленной генералом РИА Новости.
По оценке Хендроприоно, США и западный капитал применяют стратегию "false flag" — "операций под чужим флагом", чтобы под видом борьбы за демократию и права человека дестабилизировать развивающиеся страны.
По словам генерала, такие акции — это современный аналог большевистской революции, только с противоположной целью. "Если Ленин стремился уничтожить капитализм, то США организуют фиктивные пролетарские революции, чтобы его сохранить", — считает экс-глава разведки Индонезии.
Хендроприоно отметил, что протесты в Индонезии и Непале носили признаки внешнего вмешательства.
"Мы видим цифровую координацию через соцсети, работу ботов, микро-инфлюенсеров и поддержку международных НКО. То, что выглядит как народное движение, на деле часто является операцией западных спецслужб", - заявил генерал.
В конце августа по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. В понедельник протесты прошли в соседнем Восточном Тиморе, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
