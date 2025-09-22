https://ria.ru/20250922/ii-2043602171.html

Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ

Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ - РИА Новости, 22.09.2025

Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ

Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедряет методологию управления рисками, связанную с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T19:18:00+03:00

2025-09-22T19:18:00+03:00

2025-09-22T19:18:00+03:00

технологии

национальный расчетный депозитарий (нрд)

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедряет методологию управления рисками, связанную с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба организации. В НРД разработали внутренние правила ответственного использования искусственного интеллекта. Они определяют методы минимизации и предотвращения негативных последствий репутационных, правовых и операционных рисков. Как показывает мировая практика, при использовании искусственного интеллекта могут возникать различные ошибки. В частности, они могут проявляться в интерпретации результатов работы моделей ИИ, в несоответствии поставленной задачи возможностям ИИ обеспечить ожидаемый результат и в непреднамеренном придании гласности конфиденциальной информации в результате ее загрузки в ИИ, пояснили в НРД. "Инновационный характер и быстро меняющаяся динамика совершенствования искусственного интеллекта как высокотехнологичного инструмента требуют соответствующих подходов в части управления рисками. Методология управления рисками ИИ — это не ограничение, а фундамент для безопасного и устойчивого внедрения инноваций. Мы убеждены, что только тщательно выверенный подход позволит эффективно для бизнеса раскрыть весь потенциал ИИ", — подчеркнул директор департамента риск-менеджмента НРД Андрей Лазуткин, его слова приводятся в сообщении. Технология ИИ при ее ответственном использовании создает для НРД дополнительные возможности для совершенствования внутренних процессов и деятельности организации по разработке и внедрению новых клиентских сервисов. Так, применение чат-ботов для внешних клиентов и copilot агентов для сотрудников позволяет автоматизировать рутинные процессы, снизить затраты и улучшить пользовательский опыт в процессе взаимодействия с системами и сервисами депозитария, резюмировали в НРД. Национальный расчетный депозитарий имеет статус центрального депозитария и входит в группу "Московская биржа". НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

https://ria.ru/20250918/ii-2042661429.html

https://ria.ru/20250917/uchenye-2042571575.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, национальный расчетный депозитарий (нрд), искусственный интеллект (ии)