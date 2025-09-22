Рейтинг@Mail.ru
Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ii-2043602171.html
Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ
Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ - РИА Новости, 22.09.2025
Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ
Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедряет методологию управления рисками, связанную с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:18:00+03:00
2025-09-22T19:18:00+03:00
технологии
национальный расчетный депозитарий (нрд)
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедряет методологию управления рисками, связанную с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба организации. В НРД разработали внутренние правила ответственного использования искусственного интеллекта. Они определяют методы минимизации и предотвращения негативных последствий репутационных, правовых и операционных рисков. Как показывает мировая практика, при использовании искусственного интеллекта могут возникать различные ошибки. В частности, они могут проявляться в интерпретации результатов работы моделей ИИ, в несоответствии поставленной задачи возможностям ИИ обеспечить ожидаемый результат и в непреднамеренном придании гласности конфиденциальной информации в результате ее загрузки в ИИ, пояснили в НРД. "Инновационный характер и быстро меняющаяся динамика совершенствования искусственного интеллекта как высокотехнологичного инструмента требуют соответствующих подходов в части управления рисками. Методология управления рисками ИИ — это не ограничение, а фундамент для безопасного и устойчивого внедрения инноваций. Мы убеждены, что только тщательно выверенный подход позволит эффективно для бизнеса раскрыть весь потенциал ИИ", — подчеркнул директор департамента риск-менеджмента НРД Андрей Лазуткин, его слова приводятся в сообщении. Технология ИИ при ее ответственном использовании создает для НРД дополнительные возможности для совершенствования внутренних процессов и деятельности организации по разработке и внедрению новых клиентских сервисов. Так, применение чат-ботов для внешних клиентов и copilot агентов для сотрудников позволяет автоматизировать рутинные процессы, снизить затраты и улучшить пользовательский опыт в процессе взаимодействия с системами и сервисами депозитария, резюмировали в НРД. Национальный расчетный депозитарий имеет статус центрального депозитария и входит в группу "Московская биржа". НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
https://ria.ru/20250918/ii-2042661429.html
https://ria.ru/20250917/uchenye-2042571575.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_31:0:1098:800_1920x0_80_0_0_cd6439bfbb72fbea4e3f6f9bf1f5547e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, национальный расчетный депозитарий (нрд), искусственный интеллект (ии)
Технологии, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Искусственный интеллект (ИИ)
Национальный расчетный депозитарий внедряет методы управления рисками ИИ

Национальный расчетный депозитарий интегрирует методы управления рисками от ИИ

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедряет методологию управления рисками, связанную с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба организации.
В НРД разработали внутренние правила ответственного использования искусственного интеллекта. Они определяют методы минимизации и предотвращения негативных последствий репутационных, правовых и операционных рисков.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос
18 сентября, 11:49
Как показывает мировая практика, при использовании искусственного интеллекта могут возникать различные ошибки. В частности, они могут проявляться в интерпретации результатов работы моделей ИИ, в несоответствии поставленной задачи возможностям ИИ обеспечить ожидаемый результат и в непреднамеренном придании гласности конфиденциальной информации в результате ее загрузки в ИИ, пояснили в НРД.
"Инновационный характер и быстро меняющаяся динамика совершенствования искусственного интеллекта как высокотехнологичного инструмента требуют соответствующих подходов в части управления рисками. Методология управления рисками ИИ — это не ограничение, а фундамент для безопасного и устойчивого внедрения инноваций. Мы убеждены, что только тщательно выверенный подход позволит эффективно для бизнеса раскрыть весь потенциал ИИ", — подчеркнул директор департамента риск-менеджмента НРД Андрей Лазуткин, его слова приводятся в сообщении.
Технология ИИ при ее ответственном использовании создает для НРД дополнительные возможности для совершенствования внутренних процессов и деятельности организации по разработке и внедрению новых клиентских сервисов. Так, применение чат-ботов для внешних клиентов и copilot агентов для сотрудников позволяет автоматизировать рутинные процессы, снизить затраты и улучшить пользовательский опыт в процессе взаимодействия с системами и сервисами депозитария, резюмировали в НРД.
Национальный расчетный депозитарий имеет статус центрального депозитария и входит в группу "Московская биржа". НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ
17 сентября, 19:58
 
ТехнологииНациональный расчетный депозитарий (НРД)Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала