Рейтинг@Mail.ru
Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta* - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ii-2043554551.html
Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta*
Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta* - РИА Новости, 22.09.2025
Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta*
Искусственный интеллект (ИИ) Llama компании Meta* будет использоваться госорганами США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Управления общих... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:09:00+03:00
2025-09-22T16:09:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
в мире
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) Llama компании Meta* будет использоваться госорганами США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Управления общих служб правительства США Джоша Груенбаума. "Управление общих служб… добавит Llama в свой список одобренных инструментов ИИ для использования федеральными агентствами", - говорится в публикации. В материале отмечается, что Llama позволяет обрабатывать данные, включая текст, видео, изображения и звук. По словам Груенбаума, госорганы смогут использовать ИИ для ускорения выполнения задач и устранения технических сбоев. В начале августа телеканал Fox News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с компанией OpenAI, в рамках которого все федеральные ведомства страны смогут использовать корпоративную версию ChatGPT всего за 1 доллар за агентство.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244470.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, в мире, искусственный интеллект (ии)
США, Россия, Дональд Трамп, В мире, Искусственный интеллект (ИИ)
Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta*

Reuters: ИИ Llama компании Meta одобрили для использования госорганами США

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) Llama компании Meta* будет использоваться госорганами США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Управления общих служб правительства США Джоша Груенбаума.
«
"Управление общих служб… добавит Llama в свой список одобренных инструментов ИИ для использования федеральными агентствами", - говорится в публикации.
В материале отмечается, что Llama позволяет обрабатывать данные, включая текст, видео, изображения и звук. По словам Груенбаума, госорганы смогут использовать ИИ для ускорения выполнения задач и устранения технических сбоев.
В начале августа телеканал Fox News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с компанией OpenAI, в рамках которого все федеральные ведомства страны смогут использовать корпоративную версию ChatGPT всего за 1 доллар за агентство.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ
24 января, 05:38
 
СШАРоссияДональд ТрампВ миреИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала