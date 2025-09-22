https://ria.ru/20250922/ii-2043554551.html

Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta*

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) Llama компании Meta* будет использоваться госорганами США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Управления общих служб правительства США Джоша Груенбаума. "Управление общих служб… добавит Llama в свой список одобренных инструментов ИИ для использования федеральными агентствами", - говорится в публикации. В материале отмечается, что Llama позволяет обрабатывать данные, включая текст, видео, изображения и звук. По словам Груенбаума, госорганы смогут использовать ИИ для ускорения выполнения задач и устранения технических сбоев. В начале августа телеканал Fox News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с компанией OpenAI, в рамках которого все федеральные ведомства страны смогут использовать корпоративную версию ChatGPT всего за 1 доллар за агентство.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

