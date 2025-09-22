https://ria.ru/20250922/igrushki-2043417154.html

В Госдуму направили проект о психолого-педагогической экспертизе игрушек

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. "Законопроект прошел длительную подготовку. Роскачество подготовило ГОСТ "Критерии классификации игр (включая компьютерные) и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей". Осталось получить поддержку Минпросвещения РФ. Министр (просвещения Сергей Кравцов - ред.) устно неоднократно поддерживал этот законопроект. Сегодня отправляем его в правительство РФ", - сказала Буцкая. По словам парламентария, вопрос о психолого-педагогической экспертизе игрушек является достаточно важным и актуальным. "Наверняка каждый из нас, видя в магазине странную или пугающую игрушку, задавался вопросом: "Как такое вообще могло здесь оказаться?". Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребенка, не исказит ли его восприятие жизни", - отметила она. Буцкая уточнила, что действующий порядок сертификации игрушек оценивает лишь санитарную безопасность, то есть игрушки проверяют на отсутствие токсичных материалов.

Новости

