В Кирове врачи удалили пациенту гигантскую опухоль размером с голову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Хирурги Кировской областной больницы избавили 65-летнего мужчину от опухоли размером с голову, которая выросла у него на шее за 16 лет, сообщает минздрав региона. Гигантская липома - доброкачественная опухоль из жировых клеток – была расположена на задней поверхности шеи пациента. "Врачи были поражены тем, что 65-летний мужчина обратился к врачу только тогда, когда образование на шее стало размером с его голову: опухоль росла более 16 лет", - говорится в сообщении. Операция оказалась сложной даже для опытных хирургов. Расположенная рядом с крупными сосудами и нервами липома потребовала ювелирной точности и осторожности при ее удалении. "К счастью, опухоль не успела прорасти в соседние структуры. Образование размером с трехлитровую банку стало самой большой жировой структурой этой локализации, удалённой за всю историю хирургического отделения", – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин. Он сообщил, что причины развития липом до конца не ясны. Заболевание развивается у пациентов обоих полов, независимо от гормонального фона и прочих индивидуальных факторов. Разрастание жировых клеток может вызвать нарушение жирового обмена, генетическая предрасположенность или закупорка сальных желез. Обычно такая опухоль растет медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к специалисту, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Однако единственный эффективный способ лечения — хирургическое удаление. Врач отметил, что это не первый запущенный случай опухолей мягких тканей за последнее время. Он предупредил, что длительное существование любых опухолей несет потенциальный риск озлокачествления и сдавления окружающих тканей, особенно если речь идет о больших размерах новообразования.

