В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 22.09.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы