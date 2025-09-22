https://ria.ru/20250922/herson-2043440553.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 22.09.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T08:10:00+03:00

2025-09-22T08:10:00+03:00

2025-09-22T08:10:00+03:00

в мире

херсон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, вооруженные силы украины