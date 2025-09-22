https://ria.ru/20250922/harkov-2043476070.html

В районе Харькова прогремел взрыв

В районе Харькова прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в районе Харькова на северо-востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в районе Харькова на северо-востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Взрыв, который был слышен в городе, прогремел за пределами Харькова", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

