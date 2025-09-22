https://ria.ru/20250922/harkov-2043476070.html
В районе Харькова прогремел взрыв
В районе Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 22.09.2025
В районе Харькова прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в районе Харькова на северо-востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:33:00+03:00
2025-09-22T11:33:00+03:00
2025-09-22T11:33:00+03:00
в мире
россия
харьков
украина
игорь терехов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в районе Харькова на северо-востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Взрыв, который был слышен в городе, прогремел за пределами Харькова", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьков, Украина, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Харькова прогремел взрыв
В районе Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги