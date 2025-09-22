ХАМАС опубликовало видео с израильским заложником

https://ria.ru/20250922/hamas-2043603639.html

КАИР, 22 сен - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали видео с израильским заложником Алоном Охелем, находящимся в городе Газа. Ранее ХАМАС разместило фотографии остающихся в заложниках 47 израильтян, призвав попрощаться с ними на фоне начала военной операции израильской армии в городе Газа. "Заложник Алон Охель находится в плену в городе Газа более 700 дней из-за неуступчивости (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху", - говорится в подписи под видео, которое выложило в понедельник военное крыло ХАМАС. Ранее ХАМАС пригрозило Израилю в ответ на начало расширенной наземной операции в городе Газа, что он не получит своих заложников ни живыми, ни мёртвыми. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".

