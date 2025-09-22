https://ria.ru/20250922/gruzija-2043548042.html

Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине

ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Акции протеста в Грузии, как и ранее на Украине, финансируются иностранными спецслужбами, но власти республики не допустят повторения у себя таких беспорядков, заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Все это финансируется иностранными спецслужбами, как это произошло в случае с майданом. Вы помните, что спецслужбы финансировали майдан, а затем? вы также помните, как все это продолжилось для Украины… Конечно, мы не можем допустить реализации этого сценария… поэтому очень важно, чтобы мы разоблачили все виды подобного финансирования и внешнего вмешательства", - сказал Кобахидзе. По его словам, грузинские власти обеспечат порядок и, следовательно, день выборов и акции протеста пройдут мирно. "Главное, чтобы никто даже не подумал о нарушении закона", - добавил премьер. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку.

