https://ria.ru/20250922/gruzija-2043548042.html
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине - РИА Новости, 22.09.2025
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
Акции протеста в Грузии, как и ранее на Украине, финансируются иностранными спецслужбами, но власти республики не допустят повторения у себя таких беспорядков,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:41:00+03:00
2025-09-22T15:41:00+03:00
2025-09-22T15:41:00+03:00
в мире
грузия
украина
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Акции протеста в Грузии, как и ранее на Украине, финансируются иностранными спецслужбами, но власти республики не допустят повторения у себя таких беспорядков, заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Все это финансируется иностранными спецслужбами, как это произошло в случае с майданом. Вы помните, что спецслужбы финансировали майдан, а затем? вы также помните, как все это продолжилось для Украины… Конечно, мы не можем допустить реализации этого сценария… поэтому очень важно, чтобы мы разоблачили все виды подобного финансирования и внешнего вмешательства", - сказал Кобахидзе. По его словам, грузинские власти обеспечат порядок и, следовательно, день выборов и акции протеста пройдут мирно. "Главное, чтобы никто даже не подумал о нарушении закона", - добавил премьер. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку.
https://ria.ru/20250223/premer-2001125691.html
грузия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_189:0:2573:1788_1920x0_80_0_0_3636c763108b0f2acbc4c5eb7f4e5c2f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
Кобахидзе: акции протеста в Грузии финансируются иностранными спецслужбами