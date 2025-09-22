Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/gruzija-2043548042.html
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине - РИА Новости, 22.09.2025
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
Акции протеста в Грузии, как и ранее на Украине, финансируются иностранными спецслужбами, но власти республики не допустят повторения у себя таких беспорядков,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:41:00+03:00
2025-09-22T15:41:00+03:00
в мире
грузия
украина
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Акции протеста в Грузии, как и ранее на Украине, финансируются иностранными спецслужбами, но власти республики не допустят повторения у себя таких беспорядков, заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Все это финансируется иностранными спецслужбами, как это произошло в случае с майданом. Вы помните, что спецслужбы финансировали майдан, а затем? вы также помните, как все это продолжилось для Украины… Конечно, мы не можем допустить реализации этого сценария… поэтому очень важно, чтобы мы разоблачили все виды подобного финансирования и внешнего вмешательства", - сказал Кобахидзе. По его словам, грузинские власти обеспечат порядок и, следовательно, день выборов и акции протеста пройдут мирно. "Главное, чтобы никто даже не подумал о нарушении закона", - добавил премьер. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку.
https://ria.ru/20250223/premer-2001125691.html
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_189:0:2573:1788_1920x0_80_0_0_3636c763108b0f2acbc4c5eb7f4e5c2f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине

Кобахидзе: акции протеста в Грузии финансируются иностранными спецслужбами

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Акции протеста в Грузии, как и ранее на Украине, финансируются иностранными спецслужбами, но власти республики не допустят повторения у себя таких беспорядков, заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Все это финансируется иностранными спецслужбами, как это произошло в случае с майданом. Вы помните, что спецслужбы финансировали майдан, а затем? вы также помните, как все это продолжилось для Украины… Конечно, мы не можем допустить реализации этого сценария… поэтому очень важно, чтобы мы разоблачили все виды подобного финансирования и внешнего вмешательства", - сказал Кобахидзе.
По его словам, грузинские власти обеспечат порядок и, следовательно, день выборов и акции протеста пройдут мирно. "Главное, чтобы никто даже не подумал о нарушении закона", - добавил премьер.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Премьер Грузии заявил, что кризиса на Украине можно было избежать
23 февраля, 14:26
 
В миреГрузияУкраинаИраклий КобахидзеМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала