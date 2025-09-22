https://ria.ru/20250922/gosduma-2043631948.html

В Госдуме прокомментировали запрет фильма Гайдая в Молдавии

В Госдуме прокомментировали запрет фильма Гайдая в Молдавии - РИА Новости, 22.09.2025

В Госдуме прокомментировали запрет фильма Гайдая в Молдавии

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду стоит пугаться своей тени, есть вероятность, что она популярнее своего хозяина, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя запрет в Молдавии фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" советского режиссера Леонида Гайдая попал под запрет в Молдавии в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан, вместо киноленты зрителям предложили смотреть синий экран. "Санду стоит пугаться своей тени, есть вероятность, что она популярнее своего "хозяина", - сказала Аршинова. Она подчеркнула, что посмотреть хорошую комедию жители Молдавии смогут и без официального эфира, так как есть тысяча способов это сделать. "Нашлась та самая "рука Кремля", которая активно вмешивается в жизнь прозападных политиков Молдовы во главе с Майей Санду. И это не кто иной, как Иван Васильевич, он же Грозный", - добавила депутат. Аршинова с иронией отметила, что Санду "абсолютно права", и именно Иван Васильевич вмешивается в европейские страны и устраивает им смуту. "Это он, дерзкий, по кличке Грозный, вмешивался в политическую жизнь Польши, пытаясь стать там королём. Мешал жить ливонцам - то бишь латышам и эстонцам, ходил на них походами и отнял у них смоленские земли, которые, к слову, никогда им не принадлежали. А ещё оказывал материальную поддержку молдаванам, отправляя Иону Водэ Лютому помощь для выплаты дани османам. Теперь понятно, почему фильм "Иван Васильевич меняет профессию" советского режиссёра Леонида Гайдая был запрещён в Молдове. Наш "Иван Грозный" попал по всем методичкам Евросоюза", - иронизирует она. Парламентарий считает, что это всё могло бы быть шуткой, если бы "охоту на ведьм" не начали молдавские власти. "И не зря говорят что хороший смех продлевает жизнь, а может именно поэтому молдавские власти фильм запретили?" - подытожила Аршинова. Парламент Молдавии в июне 2022 года одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим военным или политическим содержанием.

