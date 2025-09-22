Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года
18:29 22.09.2025
Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года
Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.09.2025
общество
россия
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Да, как комитет и предлагал", - сказал Картаполов. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Инициативу поддерживает правительство России при условии доработки ко второму чтению. Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.
общество, россия, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года

ГД рассмотрит в I чтении законопроект о призыве на военную службу в течение года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Да, как комитет и предлагал", - сказал Картаполов.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Инициативу поддерживает правительство России при условии доработки ко второму чтению.
Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.
Общество Россия Андрей Картаполов Андрей Красов Госдума РФ
 
 
