Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года
Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года
2025-09-22T18:29:00+03:00
общество
россия
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Да, как комитет и предлагал", - сказал Картаполов. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Инициативу поддерживает правительство России при условии доработки ко второму чтению. Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.
россия
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
