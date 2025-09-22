https://ria.ru/20250922/gorlovka-2043480495.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех - РИА Новости, 22.09.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех
Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву в Горловке в воскресенье вечером выросло до трех человек, уточнил в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:51:00+03:00
2025-09-22T11:51:00+03:00
2025-09-22T11:51:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву в Горловке в воскресенье вечером выросло до трех человек, уточнил в понедельник мэр этого горда Иван Приходько. Ранее в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщал о ранении двух мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в Горловке. "По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера вечером в жилом массиве "Солнечный" количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250922/belgorod-2043440368.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке в воскресенье выросло до трех