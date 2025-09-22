https://ria.ru/20250922/gorlovka-2043480495.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех

Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву в Горловке в воскресенье вечером выросло до трех человек, уточнил в понедельник мэр этого горда Иван Приходько. Ранее в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщал о ранении двух мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в Горловке. "По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера вечером в жилом массиве "Солнечный" количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

