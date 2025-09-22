Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех - РИА Новости, 22.09.2025
11:51 22.09.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех - РИА Новости, 22.09.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех
Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву в Горловке в воскресенье вечером выросло до трех человек, уточнил в... РИА Новости, 22.09.2025
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву в Горловке в воскресенье вечером выросло до трех человек, уточнил в понедельник мэр этого горда Иван Приходько. Ранее в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщал о ранении двух мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в Горловке. "По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера вечером в жилом массиве "Солнечный" количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
украина
Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до трех

Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке в воскресенье выросло до трех

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву в Горловке в воскресенье вечером выросло до трех человек, уточнил в понедельник мэр этого горда Иван Приходько.
Ранее в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщал о ранении двух мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в Горловке.
"По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера вечером в жилом массиве "Солнечный" количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник
