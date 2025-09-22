Офис НАТО подтвердил, что сохраняет горячую линию связи с Россией
Гончар: офис НАТО сохраняет горячую линию связи с Россией
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Канал экстренной связи между Россией и НАТО сохраняется, военные периодически обмениваются письмами по конкретным инцидентам, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
"Естественно, никакого субстантивного диалога с альянсом в настоящее время нет. Имеет лишь место периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, которые в основном касаются конкретных инцидентов", - сказал он.
"Сразу по моему приезду в Брюссель мы уведомили об этом международный секретариат НАТО. Содержательного ответа натовцы не дали, но передали номера телефонов и электронной почты, устно подтвердив, что на случай необходимости данный канал связи сохраняется", - отметил Гончар.
Без отказа НАТО от враждебной линии ни о каком возврате к нормальности речи быть не может, указал он.
"Текущая ситуация с нагнетанием блоком напряженности на "восточном фланге", накачкой вооружениями киевского режима, проработкой вариантов отправки на Украину контингентов натовских стран и предоставления гарантий безопасности исключительно для Киева лишний раз подтверждает, что в Брюсселе продолжают полностью игнорировать законные интересы Российской Федерации", - подчеркнул дипломат.
В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.