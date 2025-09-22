https://ria.ru/20250922/gonchar-2043397748.html

Денис Гончар: посягательства Бельгии на активы РФ не останутся без ответа

Денис Гончар: посягательства Бельгии на активы РФ не останутся без ответа - РИА Новости, 22.09.2025

Денис Гончар: посягательства Бельгии на активы РФ не останутся без ответа

Агрессивные действия ряда стран НАТО, особенно предпринятые после инцидента с дронами в Польше, – это прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T09:00:00+03:00

2025-09-22T09:00:00+03:00

2025-09-22T10:05:00+03:00

интервью

в мире

бельгия

россия

брюссель

филипп (король бельгии)

владимир путин

кароль навроцкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785252858_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_7c4e62909c4e16064c0d20932c98f2f1.jpg

Агрессивные действия ряда стран НАТО, особенно предпринятые после инцидента с дронами в Польше, – это прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Бельгии Денис Гончар. В своем первом интервью после назначения на должность дипломат также рассказал о первых контактах с властями страны, судьбе заблокированных в Брюсселе российских активов и оценил перспективы сохранить остатки торгового сотрудничества с королевством.– Вы прибыли в Бельгию ровно месяц назад, совсем недавно вручили верительные грамоты королю. С учетом того, что страна относится к числу недружественных, каковы ваши впечатления и ожидания от первых контактов с бельгийскими властями? Есть ли в стране силы, выступающие за диалог с Россией, какие настроения у населения?– Начало моей работы в качестве посла России в Бельгии совпало со стартом нового политического сезона, так что времени на раскачку особо не было. С февраля 2022 года бельгийские власти "заморозили" политический диалог с нами, тем важнее было использовать первые контакты для обсуждения накопившихся двусторонних проблем и разъяснения наших подходов по наиболее острым международным сюжетам.За неполный месяц состоялось уже несколько встреч в МИД страны, 17 сентября прошла церемония вручения королю Филиппу верительных грамот. Она открыла официальный отсчет моего пребывания во главе российской дипмиссии в Брюсселе.Как показали беседы, в Бельгии еще помнят позитивные страницы двусторонних отношений, включая дружбу монархов и союзничество в первой и второй мировых войнах, не удовлетворены нынешним их плачевным состоянием и рассчитывают на позитивные изменения. В то же время, мы пока не видим готовности что-либо для этого делать в практическом плане. Более того, с сожалением приходится констатировать, что Бельгия постепенно дрейфует во внешней политике по России и Украине от былого прагматизма в сторону подходов наиболее одиозно настроенных стран ЕС и НАТО.Свидетельство тому – громкие заявления, шаги и планы, анонсированные представителями уже нынешнего правительства, не так давно пришедшего к власти. Это касается и угроз новых жестких санкций и различных спецтрибуналов, и обещаний поставок киевскому режиму новых вооружений и техники, и поддержки приема Украины в НАТО. В том же ряду – безответственные разговоры о возможности отправки бельгийских военных в зону конфликта, "страшилки" про грядущие удары русских беспилотников и ракет по Брюсселю, прочие откровенно разочаровывающие глупости.Мы довели до бельгийских властей нашу озабоченность такой риторикой, а главное – предпринимаемыми Брюсселем недружественными действиями. Ясно дали понять, что наблюдаемая негативная тенденция пошаговой деградации чревата обрушением всей конструкции двусторонних отношений. Прямо сказали и о своей искренней убежденности в том, что избранный политистеблишментом курс абсолютно не отвечает интересам граждан королевства.Кстати, отвечая на ваш вопрос об отношении простых бельгийцев к России, могу со всей ответственностью заявить, что и мои первые контакты, и впечатления коллег, и отклики, которые мы получаем на публичную работу посольства, однозначно свидетельствуют о наличии колоссального разрыва между антироссийским курсом властей и настроениями в обществе. Не видим у подавляющего большинства граждан ни русофобии, ни воинственности. Наоборот, многие выражают понимание и поддержку самостоятельного курса нашей страны, говорят, что им стыдно за свои власти, сделавшие борьбу с пресловутой "российской угрозой" стержневым элементом всего своего существования.Касаясь условий функционирования российских загранучреждений в Брюсселе, не могу не отметить, что наше посольство, равно как и постпредство при Евросоюзе, сталкиваются с массой проблем – от обеспечения безопасности до ротации персонала и использования услуг местной банковской системы. Обратили внимание МИД Бельгии, что их посольство в Москве чувствует себя вполне комфортно, никаких препон в ежедневной деятельности ему не создается. Нас заверили в настрое искать развязки. Будем добиваться взаимности.– Бельгия входит в так называемую "коалицию желающих" по Украине, власти заявляли о намерении "как можно быстрее" передать Киеву истребители F-16, выделить 100 миллионов евро помощи, а также принять участие в гарантиях безопасности Киева. Насколько на самом деле это осуществимо? Есть ли у страны возможности оказывать значимую поддержку Киеву, и как дорого она обходится для населения страны?– Бельгия, несмотря на свои небольшие размеры, достаточно серьезно втянулась в оказание поддержки Украине как военно-политического, так и финансово-экономического плана. Киеву обещаны поставки как минимум тридцати F-16, финансирование ВСУ в размере одного миллиарда евро в год. Также Брюссель является участником всех семи "коалиций" по поддержке неонацистского киевского режима вооружением и укреплению его обороны в различных сферах. Это – артиллерия, информационные технологии, ПВО, РЭБ, разминирование, военно-морская и воздушная компоненты.Недавно, как вы справедливо отметили, сделан еще один опасный шаг. Королевство примкнуло к так называемой "коалиции желающих". В рамках этого формата обсуждаются параметры ввода на территорию Украины иностранных войск на постконфликтной стадии. Бельгийцы публично не исключают своего участия, хотя мы четко заявили о неприемлемости для нас такого рода операций, а также о невозможности реализации каких-либо гарантий безопасности без России.В целом подходы Бельгии по Украине на данный момент носят крайне неконструктивный, а временами и откровенно агрессивный характер.Насколько они осуществимы? Помимо геополитических рисков, которые я уже обозначил, стоит отметить, что членство в клубе фанатов незалежной дается Бельгии очень высокой ценой. Собственных средств у нее практически нет – госдолг превысил 643 миллиарда евро, что эквивалентно 104,7% ВВП, дефицит бюджета вырос до 4,4% ВВП (26 миллиардов евро) и такими темпами к 2030 году достигнет 5,4% ВВП. Ускоряется деиндустриализация. В прошлом году зафиксировано банкротство более 11 тысяч юридических лиц, уровень безработицы в 2024 году – 5,7%, средняя инфляция хоть и составляет "нестрашные" на первый взгляд 4,3%, но по европейским меркам это весьма чувствительно.Поэтому деньги правительство старается брать в основном из двух источников. Первый – это использование налогов на доходы с российских замороженных авуаров, размещенных в брюссельском международном депозитарии Euroclear. А второй – последовательное увеличение нагрузки на собственное население и снижение социальных расходов.И здесь есть один примечательный момент. По сути, чиновники королевства обманывают собственное население. Ему говорят, что финансирование Украины идет за счет недополученных Россией доходов, но это не так. В отличие от грабежа, творимого на есовском уровне, бельгийские власти отдают Украине те деньги, которые иначе законно поступили бы в бюджет Королевства в качестве налога на прибыль. Речь идет о суммах с девятью нулями, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры, зарплаты государственных и муниципальных служащих, социальные выплаты. Во имя солидарности с украинскими побратимами и есовско-натовской верхушкой обкрадывают своих же граждан.– Как обстоят дела в торгово-экономической сфере двусторонних отношений? Остались еще какие-то направления сотрудничества, сохраняется ли интерес бельгийского бизнеса к России?– Еще пять лет назад наши страны имели устойчивые торгово-экономические связи. Товарооборот превышал 16 миллиардов евро. Сотрудничество охватывало широкий спектр направлений. Флагманскими сферами взаимодействия считались энергетика и алмазно-бриллиантовый сектор. Через Антверпен проходила львиная доля российского сырья для мировой ювелирной индустрии, а поставки нефти, газа и СПГ обеспечивали безбедную жизнь не только Бельгии, но и всей Европе. Активно развивались проекты в металлургии, логистике, в сферах производства медицинских препаратов и оборудования.Санкционная политика Евросоюза, к которой присоединились бельгийские власти, фактически поставила крест на большинстве направлений сотрудничества. Под давлением Брюсселя двусторонний оборот начал стремительно сжиматься. Из года в год сокращение составляет порядка 30%. К концу 2024 года он скатился до рекордно низких 4,3 миллиарда евро. Данные первого полугодия 2025 года показывают незначительное улучшение – российский экспорт составил 1,3 миллиардов евро, а импорт – 1,5 миллиарда евро. Впрочем, говорить о нормализации ситуации и тем более о восходящем тренде не приходится.Сегодня число российских компаний, оставшихся на бельгийском рынке, можно пересчитать по пальцам. Не стану называть их поименно, чтобы не помогать нашим недругам в создании им дополнительных проблем. При этом, что важно, бельгийский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, ждет, когда изменится неблагоприятная политическая конъюнктура. В России продолжают работать несколько десятков бельгийских компаний. Они не подвергаются никакому давлению, и чувствуют себя вполне комфортно. Со своей стороны, мы ясно дали понять бельгийским властям: не стоит добивать то, что еще живо. Разорвать окончательно связи легко, а вот вернуть доверие и восстановить сотрудничество – куда сложнее.– До введения есовских санкций в отношении России, в алмазно-бриллиантовой сфере Антверпен, благодаря взаимодействию с российскими партнерами, был одним из крупнейших центров торговли алмазами. Как обстоят дела сейчас?– Алмазно-бриллиантовая отрасль традиционно являлась крупнейшим направлением нашего двустороннего сотрудничества. Антверпен носил статус мирового центра торговли и огранки алмазов, АК "Алроса" была одним из его ключевых поставщиков. Доля России в импорте алмазов в Бельгию доходила до 40%, а обороты измерялись миллиардами евро. Это давало стране тысячи рабочих мест, обеспечивало стабильные налоговые поступления и поддерживало престиж королевства как "алмазной столицы мира". Однако развязанная Западом санкционная война перечеркнула привычный расклад. Власти Бельгии пытались защитить отрасль, отдавая себе отчет в том, что санкции против российских алмазов ударят не только по Москве, но и по самим европейцам. Но в итоге сдались.С января 2024 года вследствие есовского эмбарго прямые поставки прекратились. Объемы торговли драгоценными камнями по итогам 2024 года упали на 23,2% до 20,3 миллиарда евро. По Антверпену прокатилась волна банкротств. За последние два года уже более двух десятков ювелирных компаний объявили о вынужденном закрытии, дочка ювелирного дома Tiffany & Co "aurelton Diamonds сократила персонал вдвое, малые трейдеры открыто признают, что единственный способ удержаться на плаву – уход в серую зону. Фактически отрасль, которая генерировала десятки тысяч рабочих мест, сегодня балансирует на грани выживания.В то же время Россия перестроилась быстрее, чем ожидали наши недруги. "Алроса" перенаправила основные потоки в Индию и ОАЭ. Дубай фактически стал новым мировым центром алмазной торговли. Индийские компании получили стабильный доступ к российскому сырью, сохранили цены и рабочие места.– До 2025 года крупные объемы российских энергоносителей реэкспортировались в страны Азии через бельгийские порты. Насколько существенны потери для бельгийской стороны от того, что теперь Россия использует другие маршруты для поставки энергоресурсов?– Поставки энергоресурсов – еще одно направление двустороннего сотрудничества, которое приносится в жертву разрушительной политике Евросоюза. Еще несколько лет назад бельгийский порт Зебрюгге был ключевым звеном мировой логистики российского голубого топлива. В 2015 году между дочерней структурой ПАО "Новатэк" и бельгийской газотранспортной компанией "Флюксис" был заключен двадцатилетний контракт на перевалку до восьми миллионов тонн газа ежегодно. За этим соглашением стоят многомиллиардные вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры. Под него построили специальное хранилище объемом в 180 тысяч кубометров. Через Зебрюгге российский газ перегружался и отправлялся дальше, в том числе в Азию. Бельгия получала огромный доход.Двадцать седьмого марта 2025 года вступил в силу четырнадцатый пакет санкционных рестрикций Евросоюза, который запретил перевалку российского сжиженного газа через европейские порты. Бельгия без боя закрепила этот запрет национальным постановлением. Созданная годами инфраструктура росчерком пера оказалась обесценена, а королевство лишилось выгодного положения посредника в международной энергетической логистике.При этом санкции не коснулись прямых поставок газа в интересах государств ЕС.Брюссель как закупал, так и продолжает закупать наши энергоресурсы. Более того, с 2024 года года объемы лишь увеличиваются. С начала текущего года через терминал в Зебрюгге уже прошло порядка 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро. Более того, в июне по сравнению с маем объем импорта вырос на 12%.В то же время, не можем быть полностью уверены в том, что и это направление нашего двустороннего сотрудничества, вопреки здравому смыслу, в итоге не окажется подчинено диктату ЕС. Его подрыв станет еще одной огромной ошибкой, последствия которой – далеко не только финансовые – в первую очередь ощутят сами бельгийцы.– Глава МИД Бельгии Максим Прево допустил, что страна может пойти на более рискованное обращение с замороженными российскими активами. Обсуждалась ли эта тема с бельгийскими властями, последуют ли в таком случае ответные шаги Москвы?– Вопрос о судьбе заблокированных в Брюсселе российских активов – более 200 миллиардов евро – остается одним из наиболее острых в наших двусторонних отношениях. В последнее время констатируем негативные изменения в позиции бельгийских властей. Если раньше они делали акцент на опасности и незаконности экспроприации обездвиженных в Euroclear авуаров Банка России, то теперь звучат заявления о возможности их использования в случае, если ответственность и риски будут разделены между всеми государствами Евросоюза.Наша позиция предельно ясна и четко доведена до руководства Бельгии: любые посягательства на наши деньги станут нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Это касается не только отношений между российской стороной и Euroclear, но и подписанных Бельгией международных документов.Соглашение между СССР, Бельгией и Люксембургом о взаимной защите капиталовложений от 1989 года прямо обязывает стороны уважать имущественные права. Попытка украсть часть нашего национального достояния прямо противоречит этим обязательствам.Любые поползновения в сторону конфискации не останутся без ответа. Расплачиваться в первую очередь придется Бельгии: репутация надежной юрисдикции будет уничтожена, доверие инвесторов – подорвано, а инвестиционный имидж, выстраивавшийся десятилетиями, рухнет в один момент.– В Бельгии проживает большое число наших соотечественников, много российских воинских захоронений времен Первой и Второй мировых войн, есть приходы Брюссельско-Бельгийской Архиепископии РПЦ. Учитывая текущую геополитическую обстановку, как себя чувствует "русский мир" в Бельгии, не сталкивается ли с давлением и трудностями? Как посольство реагирует на эти вызовы?– Западные попытки расколоть "русский мир" своей цели не достигают. Русскую культуру, вековые традиции, историю, ценности,неподдельную духовную связь между людьми не уничтожить никакими санкциями или пропагандой.Наша диаспора в Бельгии достаточно большая, порядка 70 тысяч человек. Если говорить о ее воцерковленной части, то у меня уже была возможность встретиться с главой Брюссельско-Бельгийской епархии РПЦ владыкой Симоном. Всего в разных городах королевства действуют 18 приходов Московского патриархата, из них даже два монастыря. Примечательно, что православная конфессия признана на государственном уровне декретом Короля от 15 апреля 1985 года. Рассчитываем на то, что клиру нашей епархии дадут возможность оставаться вне политики, хотя в европейских СМИ раздаются призывы "проверить их благонадежность". Это недопустимо.Я успел пообщаться и с активом русскоязычных соотечественников. Приходится констатировать, что проживающие в Бельгии выходцы из России в последние годы сталкиваются с сильным давлением – будь то через "грязные" публикации в местных СМИ, отказы в банковском обслуживании и аренде помещений и тому подобное. Нередко это происходит с подачи проукраинских националистов, которые преследуют их в соцсетях, пишут кляузы, на которые местные власти порой, к сожалению, ведутся.Из последних, наиболее вопиющих случаев – атака на различные учреждения дополнительного среднего образования на русском языке. После явно заказных статей в СМИ в одной из школ было фактически сорвано начало учебного процесса. Родители учеников, преимущественно граждане Бельгии, написали несколько петиций, призвав не политизировать обычный учебный процесс. Мы уже акцентировали эту тему в МИД Бельгии. Нас заверили, что никакой целенаправленной политики дискриминации не ведется. Будем внимательно отслеживать развитие ситуации.Из позитива отмечу, что находящиеся в Бельгии более восьмисот захоронений российских и советских солдат, участников Первой и Второй мировых войн, находятся в достойном состоянии. Отрадно, что хотя бы их память уважают, за могилами ухаживают неравнодушные люди, как из нашей диаспоры, так и бельгийцы. Выражаем им за это искреннюю признательность.– До ноября 2021 года в Бельгии располагалось постпредство России при НАТО, после его закрытия натовское досье перешло в ведение посольства. Есть ли какой-то диалог с натовцами в настоящее время? Какие шаги альянса вызывают у нас наибольшую озабоченность?– Действительно, на фоне усиления конфронтационности в политике альянса по отношению к России и неоднократных безосновательных высылок аккредитованных дипломатов руководством страны было принято решение о приостановке с 1 ноября 2021 года работы постпредства при НАТО, а поддержание экстренных контактов поручено послу. Сразу по моему приезду в Брюссель мы уведомили об этом Международный секретариат НАТО. Содержательного ответа натовцы не дали, но передали номера телефонов и электронной почты, устно подтвердив, что на случай необходимости данный канал связи сохраняется.Естественно, никакого субстантивного диалога с альянсом в настоящее время нет. Имеет лишь место периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, которые в основном касаются конкретных инцидентов. Очевидно, что без отказа НАТО от враждебной линии ни о каком возврате к нормальности речи быть не может. Текущая ситуация с нагнетанием блоком напряженности на "восточном фланге", накачкой вооружениями киевского режима, проработкой вариантов отправки на Украину контингентов натовских стран и предоставления гарантий безопасности исключительно для Киева лишний раз подтверждает, что в Брюсселе продолжают полностью игнорировать законные интересы Российской Федерации.Замечу, что взятому альянсом агрессивному антироссийскому курсу нет никаких логических объяснений. Все разговоры о том, что наша страна представляет угрозу для всего блока или отдельных его членов – абсолютная фикция. Президент Владимир Путин неоднократно недвусмысленно заявлял, что планов нападать на альянс у нашей страны не было, нет и не будет.А что мы видим с противоположной стороны? Под предлогом мнимой "российской угрозы" вблизи наших границ практически нон-стоп проводятся масштабные учения, осуществляется переброска контингентов и техники в "прифронтовые" государства в дополнение к уже дислоцированным там восьми многонациональным боевым группам, множатся военные операции на восточных рубежах блока, активно разрабатываются проекты снятия трансграничных барьеров для ускорения потенциальной переброски войск на случай крупномасштабного конфликта – так называемый "военный Шенген".Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой "внутренний водоем", участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции "Балтийский часовой", в рамках которой натовцы, вразрез с международным правом, придумали себе псевдооснования для проверок передвижения "российского теневого флота" сторожевыми кораблями, патрульными самолетами и беспилотниками. Спрашивается, кто виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений.Большую озабоченность у нас вызывает милитаризация натовцами Арктического региона, что ведет к росту военно-политической напряженности на Севере и создает угрозы для нацбезопасности России. Вслед за втягиванием Финляндии и Швеции в свои ряды блок приступил к интенсивному военному освоению их территорий. В целом мы фиксируем активизацию военно-тренировочной деятельности у северных границ России, появление новых командных пунктов и центров боевой подготовки. Характерно, что для проникновения в Арктику альянс не гнушается использовать под антироссийским соусом даже тему климатических изменений, последствия которых якобы угрожают безопасности НАТО.Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны "иметь собственный ядерный потенциал" в рамках совместных ядерных миссий альянса. И это не первый раз – еще в 2022 году во время визита в США бывший польский президент Анджей Дуда высказывал схожие идеи, но тогда американцы и еврогранды инициативу не поддержали. О готовности разместить у себя ядерное оружие в последние месяцы заявляют в Литве. Президент Франции вбросил мысль о развертывании "ядерного зонтика" над европейскими членами альянса, чтобы не зависеть от перепадов настроения американцев. В Германии оживились рискованные дискуссии на эти темы. Все это чревато сползанием мира к опасной черте.Ну и излишне говорить, что с каждым годом, если не месяцем, как на дрожжах растут глобальные аппетиты натовских стратегов. Альянс стремится распространить свои щупальца в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Евразии, включая Закавказье и Центральную Азию, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Достаточно посмотреть, как плотно ведется работа с такими опорными странами-партнерами, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, с очевидной антикитайской направленностью. Судя по всему, Евро-Атлантики натовцам уже откровенно мало, и они хотят создать линии разлома и в других частях света.– На июньском саммите НАТО в Гааге были приняты громкие решения по существенному наращиванию военных расходов и "разгонке" ВПК. Все ли страны альянса взялись с готовностью исполнять поставленные задачи? Готова ли подтянуться традиционно отстающая Бельгия, и если да, то какой ценой? Как на это реагируют в обществе?– Американцы давно настаивали, что европейцы существенно недорабатывают по части обеспечения коллективной безопасности. Давление на союзников было усилено еще в ходе первого срока президентства Дональда Трампа, когда стали звучать требования о реальном достижении двухпроцентной планки оборонных трат, до этого рассматривавшейся как желательный, но не обязательный ориентир. В ходе последнего Гаагского саммита Вашингтону удалось заставить союзников подписаться под новым"головокружительным" требованием по выделению на военные цели 5% ВВП. При этом еще на этапе подготовки к данному мероприятию было видно, насколько трудными и даже болезненными станут планируемые решения для большинства натовцев. По многим странам прошлась волна протестов со стороны населения.Поскольку пятипроцентная планка практически для всех членов альянса является слабо достижимой, для того, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь, натовцы придумали хитрую схему учета расходов, разделив их на собственно военные и "смежные". Ряд стран пытались добиться для себя исключений и послаблений – к примеру, Испания, за что ей серьезно досталось от Вашингтона.В Бельгии этот сюжет также вызвал ожесточенные межпартийные и общественные дискуссии. Политики всех уровней и аналитики в большинстве своем выражали крайние сомнения, что королевство сможет выполнить новый норматив. Брюссель по уровню инвестиций в оборону входит в число отстающих и в соответствующем натовском рейтинге еще недавно занимал предпоследнее место (1,3% ВВП). Теперь "на бумаге", согласно последним натовским отчетам, бельгийцы до этого порога якобы дотянутся к концу года. Очевидно, что на деле этот "рывок" будет осуществлен за счет жертвования нуждами населения, а также путем всяческих ухищрений. К примеру, пытаются засчитать в норматив расходы на досмотр пассажиров в аэропортах и переоборудование подземных парковок на предмет возможного использования под военные нужды. В общем, выкручиваются, как могут.К ухищрениям прибегают и многие другие страны. Люксембуржцы, например, вместо валового национального продукта используют для подсчета оборонных расходов внутренний национальный доход. В Италии попытались включить в графу "смежных трат" инвестиции на строительство моста между Сицилией и Калабрией стоимостью 13,5 миллиардов евро, но в связи с недовольством, озвученным, в частности, со стороны представителей США, от этого плана Риму пришлось отказаться. Немало тех, кто надеется покрыть непомерные оборонные издержки за счет подключения к есовской программе "SAFE", и поданных заявок уже больше, чем доступного финансирования.Для лучшего понимания, о каких громадных цифрах идет речь, напомню, что, согласно недавнему ежегодному отчету о военных расходах стран-членов альянса, в 2025 году натовцы совокупно потратят на нужды обороны порядка 1,5888 триллионов долларов США – намного больше, чем все остальные страны мира вместе взятые.– В ЕС и НАТО устроили настоящую истерику по поводу инцидента в Польше в ночь с 9 на 10 сентября с якобы прилетом российских БПЛА. Вас вызывали в МИД Бельгии. В НАТО объявили о запуске еще одной операции – "Восточный часовой". Как расценивать указанные шаги? Означает ли всё это переход на новый уровень конфронтации между Западом и Россией?– Поведение НАТО в контексте инцидента в Польше – очередной яркий пример того, как на пустом месте, не дождавшись расследования и подтверждения фактов, натовцы априори назначают виновной Россию и сразу под этим предлогом наращивают антироссийские шаги. К слову, бельгийские власти активно подключились к разгонке истерии – министр обороны Тео Франкен в своих соцсетях стал кивать на Москву еще до того, как с "официальными" инсинуациями на этот счет выступил премьер Польши Дональд Туск.Воспользовавшись ситуацией, в блоке объявили о начале новой операции "Восточный часовой". В ее рамках в страну стягиваются, в том числе, истребители из Германии, Дании и Франции, несколько чешских боевых вертолетов, а также фрегат. Кроме того, со ссылкой на проведение российско-белорусских учений "Запад 2025" была перекрыта польско-белорусская граница. А сама Варшава на севере и востоке страны проводит масштабные военные учения "Железный защитник" с привлечением 34 тысяч военнослужащих, в том числе из стран НАТО – США, Норвегии и Швеции, а также задействованием более 600 единиц боевой техники.Очевидно, что подобная линия поведения будет только усиливать конфронтационный заряд на восточных границах альянса. Видим, что уже сейчас наиболее горячие головы пробрасывают идею не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах, но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать силами НАТО российские беспилотники. Как вы понимаете, это – прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией. Остается надеяться, что в Брюсселе все же хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания нынешней и так накаленной ситуации во что-то худшее.

https://ria.ru/20250729/gonchar-2032102222.html

https://ria.ru/20250911/rossiya-2041325266.html

https://ria.ru/20250919/strategija-2042987934.html

https://ria.ru/20250915/gaz-2042024977.html

https://ria.ru/20250904/alros-2039559823.html

https://ria.ru/20250919/rossija-2042998214.html

https://ria.ru/20250910/aktivy-2040844787.html

https://ria.ru/20250510/belgiya-2016256461.html

https://ria.ru/20250917/belgija-2042396008.html

https://ria.ru/20250907/posolstvo-2040316673.html

https://ria.ru/20250829/belgija-2038290524.html

https://ria.ru/20250919/germanija-2042947583.html

бельгия

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, в мире, бельгия, россия, брюссель, филипп (король бельгии), владимир путин, кароль навроцкий, нато, евросоюз, euroclear, f-16