Экс-глава Сахалина более года провел в строгих условиях отбывания наказания

Экс-глава Сахалина Хорошавин, пребывая в колонии, допустил восемь нарушений
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, получивший 15 лет за взяточничество, больше года провел в строгих условиях отбывания наказания в колонии из-за многочисленных нарушений режима, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"09.06.2023 был признан злостным нарушителем установленного порядка отбытия наказания, за что был переведен в строгие условия отбывания наказания, 04.07.2024 переведен в обычные условия отбывания наказания", - отмечается в материале.
За все время пребывания в колонии он допустил восемь нарушений, подсчитано в документах: дважды нарушил форму одежды, трижды хранил запрещенные предметы и еще три раза получил выговоры. Также с ним проводили профилактические беседы.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
