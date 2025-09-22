https://ria.ru/20250922/glava-2043481383.html

Экс-глава Сахалина более года провел в строгих условиях отбывания наказания

2025-09-22T11:53:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, получивший 15 лет за взяточничество, больше года провел в строгих условиях отбывания наказания в колонии из-за многочисленных нарушений режима, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "09.06.2023 был признан злостным нарушителем установленного порядка отбытия наказания, за что был переведен в строгие условия отбывания наказания, 04.07.2024 переведен в обычные условия отбывания наказания", - отмечается в материале. За все время пребывания в колонии он допустил восемь нарушений, подсчитано в документах: дважды нарушил форму одежды, трижды хранил запрещенные предметы и еще три раза получил выговоры. Также с ним проводили профилактические беседы. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

