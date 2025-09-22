Рейтинг@Mail.ru
Мэр Новосибирска рассказал о благоустройстве "Хилокского гетто"
22.09.2025
Мэр Новосибирска рассказал о благоустройстве "Хилокского гетто"
Мэр Новосибирска рассказал о благоустройстве "Хилокского гетто"
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Власти Новосибирска постепенно наводят порядок в Хилокском микрорайоне Новосибирска, о котором лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал как о "Хилокском гетто", сообщил мэр Максим Кудрявцев. В ходе встречи с главой государства 19 сентября Слуцкий в качестве проблемного отметил вопрос незаконной миграции, приведя в пример "Хилокское гетто" - микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Он описал его как "антисанитария, хамство, аморальное поведение". "Наведение порядка в территориях, где годами копились проблемы, - задача, над которой мэрия Новосибирска работает на постоянной основе. Ведем работу совместно с прокуратурой, полицией, миграционной службой, Роспотребнадзором и другими структурами. Вместе с ними реализуем комплексную дорожную карту по наведению порядка на этой территории", - привели журналистам в мэрии комментарий главы города. Кудрявцев пояснил, что в микрорайоне регулярно проводятся рейды (в текущем году уже 40) по пресечению стихийной торговли, в ходе которых изымаются товары, транспорт, а нарушителей штрафуют. Также власти принудительно снесли порядка 20 незаконных объектов. "Изымаем под муниципальные нужды часть земельных участков, на которых ведется торговля и другая предпринимательская деятельность. Несмотря на противодействие, ограничили движение фур по улице Малыгина. Кстати, провели ремонт и самой дороги. Привели в порядок местную локальную котельную, которая была брошена частным собственником", - рассказал градоначальник. Он признал, что проблемных вопросов в этой части Ленинского района еще очень много и отметил, что для "нового импульса" по наведению порядка необходим комплексный подход, а усилия муниципалитета должны получить поддержку на всех уровнях власти. "Приоритетами остаются расселение аварийных домов на улице Малыгина - решение об этом уже принято - и рекультивация Левобережного полигона. Это капиталоемкие, сложные вопросы. Мы открыты к тесному взаимодействию и рассчитываем на конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами", - заверил мэр.
Мэр Новосибирска рассказал о благоустройстве "Хилокского гетто"

НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Власти Новосибирска постепенно наводят порядок в Хилокском микрорайоне Новосибирска, о котором лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал как о "Хилокском гетто", сообщил мэр Максим Кудрявцев.
В ходе встречи с главой государства 19 сентября Слуцкий в качестве проблемного отметил вопрос незаконной миграции, приведя в пример "Хилокское гетто" - микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Он описал его как "антисанитария, хамство, аморальное поведение".
"Наведение порядка в территориях, где годами копились проблемы, - задача, над которой мэрия Новосибирска работает на постоянной основе. Ведем работу совместно с прокуратурой, полицией, миграционной службой, Роспотребнадзором и другими структурами. Вместе с ними реализуем комплексную дорожную карту по наведению порядка на этой территории", - привели журналистам в мэрии комментарий главы города.
Кудрявцев пояснил, что в микрорайоне регулярно проводятся рейды (в текущем году уже 40) по пресечению стихийной торговли, в ходе которых изымаются товары, транспорт, а нарушителей штрафуют. Также власти принудительно снесли порядка 20 незаконных объектов.
"Изымаем под муниципальные нужды часть земельных участков, на которых ведется торговля и другая предпринимательская деятельность. Несмотря на противодействие, ограничили движение фур по улице Малыгина. Кстати, провели ремонт и самой дороги. Привели в порядок местную локальную котельную, которая была брошена частным собственником", - рассказал градоначальник.
Он признал, что проблемных вопросов в этой части Ленинского района еще очень много и отметил, что для "нового импульса" по наведению порядка необходим комплексный подход, а усилия муниципалитета должны получить поддержку на всех уровнях власти.
"Приоритетами остаются расселение аварийных домов на улице Малыгина - решение об этом уже принято - и рекультивация Левобережного полигона. Это капиталоемкие, сложные вопросы. Мы открыты к тесному взаимодействию и рассчитываем на конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами", - заверил мэр.
