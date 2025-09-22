https://ria.ru/20250922/germaniya-2043524859.html
В бундестаге призвали увеличить число кадровых военных и резервистов
Германии нужно на 50% увеличить численность кадровых военных и на 200% - резервистов, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Германии нужно на 50% увеличить численность кадровых военных и на 200% - резервистов, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. "В Германии мы должны внести свой вклад... Нам придется увеличить численность на 50% для временных кадровых военнослужащих и кадровых солдат, профессионалов и на 200% для резервистов. И именно поэтому мы должны рекламировать... (военную службу - ред.)", - отметил Ревекамп в интервью украинскому телеканалу ТСН. Впрочем, как считает депутат, привлечь достаточно солдат на добровольной основе не получится и Германия со временем вернется к обязательной военной службе. Правительство Германии 27 августа согласовало законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Он предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
