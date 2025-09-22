Рейтинг@Mail.ru
13:09 22.09.2025 (обновлено: 13:20 22.09.2025)
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
общество
вооруженные силы рф
россия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех российских военных, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
россия
общество, вооруженные силы рф, россия
Общество, Вооруженные силы РФ, Россия
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб

Генштаб ВС РФ: всех выслуживших сроки по призыву уволят в запас своевременно

Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех российских военных, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб
