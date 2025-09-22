https://ria.ru/20250922/genshtab-2043506099.html

Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех российских военных, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.

