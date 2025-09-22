https://ria.ru/20250922/genshtab-2043506099.html
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб - РИА Новости, 22.09.2025
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
Всех российских военных, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, заявил заместитель... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:09:00+03:00
2025-09-22T13:09:00+03:00
2025-09-22T13:20:00+03:00
общество
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ae820b861399a7f5ced6de779156b756.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех российских военных, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
https://ria.ru/20250922/genshtab-2043504861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_5f5ddd660bd9e87dab37c772e977a1ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вооруженные силы рф, россия
Общество, Вооруженные силы РФ, Россия
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
Генштаб ВС РФ: всех выслуживших сроки по призыву уволят в запас своевременно