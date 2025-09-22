https://ria.ru/20250922/genshtab-2043504861.html

Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб

Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб - РИА Новости, 22.09.2025

Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб

Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:07:00+03:00

2025-09-22T13:07:00+03:00

2025-09-22T13:07:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011376095_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_40a28441ab16fde3b28242c990d4c328.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", - сказал Цимлянский на брифинге.

https://ria.ru/20250922/srok-2043501381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия