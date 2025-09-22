Рейтинг@Mail.ru
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/genshtab-2043504861.html
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб - РИА Новости, 22.09.2025
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб
Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:07:00+03:00
2025-09-22T13:07:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011376095_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_40a28441ab16fde3b28242c990d4c328.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", - сказал Цимлянский на брифинге.
https://ria.ru/20250922/srok-2043501381.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011376095_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_db77a99d388662a98cfff393fa7c4d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб

Генштаб: набранные осенью призывники будут служить только на территории РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПризывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", - сказал Цимлянский на брифинге.
Построение призывников - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва
Вчера, 13:04
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала