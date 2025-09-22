https://ria.ru/20250922/genshtab-2043504861.html
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб - РИА Новости, 22.09.2025
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб
Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:07:00+03:00
2025-09-22T13:07:00+03:00
2025-09-22T13:07:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011376095_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_40a28441ab16fde3b28242c990d4c328.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", - сказал Цимлянский на брифинге.
https://ria.ru/20250922/srok-2043501381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011376095_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_db77a99d388662a98cfff393fa7c4d1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб
Генштаб: набранные осенью призывники будут служить только на территории РФ