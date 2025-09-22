https://ria.ru/20250922/genshtab-2043499796.html
В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв
В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв - РИА Новости, 22.09.2025
В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об ограничительных мерах в случае неявки призывников без уважительной причины в течение 20 дней. "К гражданину <...> применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", - сказал Цимлянский на брифинге.Меры будут приниматься в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности".Осенний призыв начнется 1 октября и пройдет вплоть до 31 декабря.
россия
В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв
Генштаб: при неявке в течение 20 дней к призывнику применят ограничительные меры