https://ria.ru/20250922/genshtab-2043499796.html

В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв

В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв - РИА Новости, 22.09.2025

В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:02:00+03:00

2025-09-22T13:02:00+03:00

2025-09-22T14:30:00+03:00

общество

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978516980_0:223:3066:1948_1920x0_80_0_0_c000695794869c8c45688f560566016b.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об ограничительных мерах в случае неявки призывников без уважительной причины в течение 20 дней. "К гражданину <...> применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", - сказал Цимлянский на брифинге.Меры будут приниматься в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности".Осенний призыв начнется 1 октября и пройдет вплоть до 31 декабря.

https://ria.ru/20250922/prizyvniki-2043498752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вооруженные силы рф, россия