Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе

Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе - РИА Новости, 22.09.2025

Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе

Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.

