22.09.2025
13:00 22.09.2025
Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе
Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.
2025
Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе

Генштаб ВС РФ: осенний призыв 2025 года плановый и не связан с СВО

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
Вчера, 12:58
© 2025 МИА «Россия сегодня»
