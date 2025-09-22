Рейтинг@Mail.ru
17:42 22.09.2025
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 октября.Согласно указу № 668, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.Путин в конце прошлого года подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля. Затем оно продлевалось до 1 июля и 1 октября.А в начале декабря другим указом он отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций США, введенных в ноябре.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.
Ранее этот срок истекал 1 октября.
Согласно указу № 668, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.
Путин в конце прошлого года подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля. Затем оно продлевалось до 1 июля и 1 октября.
А в начале декабря другим указом он отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций США, введенных в ноябре.
