Смертельная "русская матрешка": выявлена новая инфекционная угроза

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Летальность высокая, а избавиться труднее, чем от бактерий, — ВОЗ признала грибковые инфекции критической проблемой. И ситуация ухудшается: лекарства уже не дают эффекта. К тому же, как выяснилось, плесень действует не одна, а в плотной связке с вирусами. Кто в зоне риска и как снизить угрозу — в материале РИА Новости.Теперь и в ЕвропеХотя мы вдыхаем потенциально вредоносные споры едва ли не каждый день, грибковые инфекции, в отличие от вирусных или бактериальных, в общественном сознании остаются чем-то экзотическим или даже фантастическим. Так, в последние годы популярность снискала компьютерная игра Last Of Us и снятый по ее мотивам сериал, где показан зомби-апокалипсис, спровоцированный мутировавшим грибом — кордицепсом. К счастью, пока представители царства Fungi не научились превращать людей в ходячих мертвецов и подчинять своей воле. Однако есть и печальные новости: некоторые виды плесени действительно становятся все опаснее для человека.Грибок Aspergillus fumigatus ежегодно вызывает около 2,1 миллиона случаев инвазивного аспергиллеза и 1,8 миллиона хронических инфекций легких. Показатель летальности от инвазивной формы достигает крайне высоких 30-80 процентов, что делает его одним из наиболее опасных грибковых патогенов, сообщает Всемирная организация здравоохранения.Особую тревогу вызывает растущая устойчивость к противогрибковым препаратам, например к азолам, которые широко используются в медицине и сельском хозяйстве. В некоторых регионах резистентность достигает 15-20%, а в образцах из окружающей среды в Азии — свыше 80%. И показатели быстро увеличиваются. Причем не только в экзотических странах, но и в Европе.В ходе недавней работы Медицинский центр нидерландского Университета Радбауд и Института общественного здоровья RIVM проанализировал более 12 000 мазков, собранных из легких пациентов за 30 лет. В образцах Aspergillus fumigatus, взятых в 1994-м, ученые не обнаружили грибков, устойчивых к лекарствам. Первую мутацию, вызывающую резистентность, выявили в 2000 году, а в 2009-м — еще одну. На сегодняшний же день в коллекции центра накоплено более 12 000 изолятов A. fumigatus, которые демонстрируют четкий рост устойчивости.Помимо двух основных мутаций, за 30 лет у грибка возникли многочисленные мелкие изменения в ДНК, которые могут появляться в различных комбинациях. "Сегодня мы имеем около двух тысяч устойчивых штаммов, 17% из которых демонстрируют вариации в мутациях резистентности", — поясняет первый автор исследования Пол Вервей, медицинский миколог. Эти разные штаммы почти всегда присутствуют у пациентов в смешанной форме, что делает терапию все более сложной.Кто управляетСитуация осложняется тем, что грибок действует не один: возбудитель аспергиллеза может нести в себе вирус A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M). Новое исследование показало, что этот патоген, по-видимому, дает грибку несколько ключевых преимуществ для выживания.В работе, опубликованной в журнале Nature Microbiology, ученые исследовали мышей, зараженных A. fumigatus , который, в свою очередь, был инфицирован вирусом AfuPmV-1M. Такую конструкцию ведущий автор Марина Кампос Роча, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме, сравнила с "русской матрешкой". Использованный грибок был первоначально выделен из легкого пациента, умершего от аспергиллеза.Как выяснилось, когда мышам давали противовирусные препараты, выживаемость грызунов повышалась. В их легких наблюдалось меньше грибковой инфекции, а уровень вируса снижался по сравнению с мышами, которые лекарство не получали.Грибки, подвергшиеся воздействию противовирусных препаратов, размножались менее эффективно и демонстрировали снижение выработки меланина; у многих болезнетворных грибков меланин повышает вирулентность и способность выживать в суровых условиях.При этом, как отметила Роча, сам вирус не может причинить вред мышам или человеку, поскольку ему нужны специфические рецепторы и белки для связывания, а у млекопитающих они отсутствуют. Каждый вирус, вызывающий грибковые инфекции, обычно специфичен для одного вида грибов, добавила она.Исследователи предполагают, что вирус помогает процветанию грибка, контролируя некоторые процессы, посредством которых грибок перерабатывает РНК — генетическую молекулу, участвующую в синтезе белков. Вирус каким-то образом улучшает реакцию на стресс и синтез белка, тем самым повышая его выживаемость в неблагоприятных условиях. В ходе работы выяснилось, что иммунным клеткам человека стало сложнее уничтожать инфицированные вирусом штаммы грибка по сравнению с неинфицированными.Авторы исследования признают: это лишь первый шаг к пониманию того, как инфекция работает на молекулярном уровне."С ними еще сложнее”Проблема грибковых инфекций — вопрос неоднозначный, рассуждает в беседе с РИА Новости ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков."С одной стороны, по идее, угроза должна расти. Происходит глобальное потепление, и ареалы в том числе грибных флор двигаются на север. С другой, в тропических зонах, где за счет температур опасность заражения выше, не наблюдается какого-то массового бедствия", — говорит ученый.Здоровый организм легко справляется с грибковой инфекцией. Чтобы она приобрела характер тяжелого заболевания, должно сойтись несколько факторов, объясняет он. Во-первых, антисанитария, которая позволила бы выделиться большому количеству спор. Во-вторых, иммунитет должен быть ослаблен — либо в результате тяжелой болезни, либо, например, на фоне пересадки органов, когда его подавляют искусственно.Один из редких случаев массового заболевания грибковой инфекцией произошел в Индии в разгар COVID-19. Плесень росла на стенах переполненных лечебниц, как "свиная щетина", и легко поражала истощенные вирусом организмы, продолжает Дьяков."А вот развитие устойчивости у грибов — действительно серьезная проблема, аналогичная устойчивости к антибиотикам у бактерий. Однако с грибами бороться еще сложнее, так как они эволюционно ближе к человеку, и сложнее создать препарат, который убивал бы их, не вредя пациенту", — объясняет миколог.Тем не менее, отмечает он, решением этой проблемы сейчас занимаются лаборатории по всему миру, в том числе в России. Поэтому "грибной пандемии" бояться пока не стоит. Не говоря уже о зомби-апокалипсисе.

