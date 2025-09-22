https://ria.ru/20250922/foto-2043435620.html
Маск опубликовал совместное фото с Трампом на панихиде по Кирку
Маск опубликовал совместное фото с Трампом на панихиде по Кирку - РИА Новости, 22.09.2025
Маск опубликовал совместное фото с Трампом на панихиде по Кирку
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанное на спортивной арене State Farm в штате... РИА Новости, 22.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043416429_0:59:2508:1470_1920x0_80_0_0_6a8803a5528a94fe6e024a4eeba14c20.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанное на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где прошла панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сопроводив его фразой "для Чарли". Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находится президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине. "Для Чарли", - написал Маск на своей странице в соцсети Х, прикрепив к посту фотографию с Трампом. Кроме того, схожий пост опубликовал Белый дом в этой же соцсети - на странице аккаунта опубликовано фото Трампа с Маском, сделанное с другого ракурса, и прокомментированное словами "для Чарли". Маск поделился постом на своей странице. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
