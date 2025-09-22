https://ria.ru/20250922/forosa-2043476656.html

В школу Фороса, попавшую под удар ВСУ, прибыли следователи

В школу Фороса, попавшую под удар ВСУ, прибыли следователи

В школу Фороса на южном берегу Крыма, попавшую под удар ВСУ, прибыла группа следователей, журналистов попросили покинуть территорию учебного заведения, передает РИА Новости, 22.09.2025

ПОСЕЛОК ФОРОС (Крым), 22 сен - РИА Новости. В школу Фороса на южном берегу Крыма, попавшую под удар ВСУ, прибыла группа следователей, журналистов попросили покинуть территорию учебного заведения, передает корреспондент РИА Новости. Группа следователей отправилась работать на месте непосредственной атаки беспилотника ВСУ - корпус, где находится актовый зал. Журналистов попросили покинуть территорию школы на время проведения следственных действий. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

