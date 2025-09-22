https://ria.ru/20250922/foros-2043549643.html

Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе

Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе - РИА Новости, 22.09.2025

Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе

Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко."Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей", — написала Павленко в своем Telegram-канале.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на Южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы — четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.

2025

