Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе
15:44 22.09.2025 (обновлено: 17:54 22.09.2025)
Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе
Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе - РИА Новости, 22.09.2025
Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе
Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 22.09.2025
ялта
форос
происшествия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко."Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей", — написала Павленко в своем Telegram-канале.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на Южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы — четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
ялта, форос, происшествия
Ялта, Форос, Происшествия
Мэр Ялты назвала сумму ущерба из-за атаки БПЛА в Форосе

Предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе превысил 18,7 млн рублей

Санаторий "Форос" на Южном берегу Крыма (справа), поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Санаторий Форос на Южном берегу Крыма (справа), поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Санаторий "Форос" на Южном берегу Крыма (справа), поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко.
"Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей", — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на Южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы — четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
Территория школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос
Ялта Форос Происшествия
 
 
