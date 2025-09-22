https://ria.ru/20250922/foros-2043522437.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос

2025-09-22T14:19:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043463927_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_183194a010af180da2c855e9490c4220.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ в крымском поселке Форос находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика, сообщила журналистам директор Ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА России Ольга Еремина. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет. "Все пациенты стабильны, наблюдается определенная положительная динамика", - сообщила Еремина. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

2025

