Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/foros-2043522437.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос - РИА Новости, 22.09.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос
Пострадавшие при атаке ВСУ в крымском поселке Форос находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика, сообщила журналистам директор... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:19:00+03:00
2025-09-22T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
форос
сергей аксенов (политик)
янина павленко
вооруженные силы украины
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043463927_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_183194a010af180da2c855e9490c4220.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ в крымском поселке Форос находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика, сообщила журналистам директор Ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА России Ольга Еремина. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет. "Все пациенты стабильны, наблюдается определенная положительная динамика", - сообщила Еремина. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
https://ria.ru/20250922/ataka-2043473360.html
россия
республика крым
форос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043463927_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_66b642c01de626ad53466cec19db85e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, форос, сергей аксенов (политик), янина павленко, вооруженные силы украины, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), удар всу по крымскому форосу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Форос, Сергей Аксенов (политик), Янина Павленко, Вооруженные силы Украины, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Удар ВСУ по крымскому Форосу
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос

Еремина: пострадавшие при атаке ВСУ в Форосе находятся в стабильном состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТерритория школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Территория школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Территория школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ в крымском поселке Форос находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика, сообщила журналистам директор Ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА России Ольга Еремина.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

Коридор школы в Форосе, поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
«
"Все пациенты стабильны, наблюдается определенная положительная динамика", - сообщила Еремина.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу
Вчера, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымФоросСергей Аксенов (политик)Янина ПавленкоВооруженные силы УкраиныФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Удар ВСУ по крымскому Форосу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала