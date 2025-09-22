https://ria.ru/20250922/foros-2043482523.html

Двое граждан Белоруссии получили ранения при атаке БПЛА в Крыму

Двое граждан Белоруссии получили ранения при атаке БПЛА в Крыму - РИА Новости, 22.09.2025

Двое граждан Белоруссии получили ранения при атаке БПЛА в Крыму

Двое граждан Белоруссии получили ранения средней степени тяжести при атаке беспилотников в Крыму, сообщило министерство иностранных дел МИД республики. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:58:00+03:00

2025-09-22T11:58:00+03:00

2025-09-22T11:58:00+03:00

республика крым

белоруссия

форос

сергей аксенов (политик)

удар всу по крымскому форосу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043449014_0:205:3022:1905_1920x0_80_0_0_655a7c4af3f595a86c214dbdf42d5d89.jpg

МИНСК, 22 сен - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии получили ранения средней степени тяжести при атаке беспилотников в Крыму, сообщило министерство иностранных дел МИД республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Среди пострадавших были и граждане Белоруссии, сообщили местные власти. "Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму. Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250922/ataka-2043473360.html

республика крым

белоруссия

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, белоруссия, форос, сергей аксенов (политик), удар всу по крымскому форосу