Двое граждан Белоруссии получили ранения при атаке БПЛА в Крыму
11:58 22.09.2025
Двое граждан Белоруссии получили ранения при атаке БПЛА в Крыму
МИНСК, 22 сен - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии получили ранения средней степени тяжести при атаке беспилотников в Крыму, сообщило министерство иностранных дел МИД республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Среди пострадавших были и граждане Белоруссии, сообщили местные власти. "Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму. Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка", - говорится в сообщении.
республика крым, белоруссия, форос, сергей аксенов (политик), удар всу по крымскому форосу
Республика Крым, Белоруссия, Форос, Сергей Аксенов (политик), Удар ВСУ по крымскому Форосу
Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ
МИНСК, 22 сен - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии получили ранения средней степени тяжести при атаке беспилотников в Крыму, сообщило министерство иностранных дел МИД республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Среди пострадавших были и граждане Белоруссии, сообщили местные власти.
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу
"Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму. Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка", - говорится в сообщении.
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

Заголовок открываемого материала