Семьям погибших при атаке ВСУ на Форос выплатят компенсацию

Семьям погибших при атаке украинских дронов в поселке Форос выплатят по 1,5 миллиона рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Семьям погибших при атаке украинских дронов в поселке Форос выплатят по 1,5 миллиона рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он сообщил, что жертвами атаки в районе населенного пункта на южном берегу полуострова стали три человека, еще шестнадцать пострадали. Под удар попали местный санаторий и здание школы. "Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он добавил, что жители с травмами тяжелой и средней степени получат по 600 тысяч рублей, с легкой – по 300 тысяч рублей.Минобороны сообщило, что 21 сентября Украина преднамеренно совершила террористический атаку, ударив дронами с фугасными боезарядами по курортной зоне в Крыму.

