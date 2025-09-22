Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибших при атаке ВСУ на Форос выплатят компенсацию - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 22.09.2025 (обновлено: 12:13 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/foros-2043461952.html
Семьям погибших при атаке ВСУ на Форос выплатят компенсацию
Семьям погибших при атаке ВСУ на Форос выплатят компенсацию - РИА Новости, 22.09.2025
Семьям погибших при атаке ВСУ на Форос выплатят компенсацию
Семьям погибших при атаке украинских дронов в поселке Форос выплатят по 1,5 миллиона рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T10:32:00+03:00
2025-09-22T12:13:00+03:00
республика крым
форос
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
удар всу по крымскому форосу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043449189_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_301da34c656edc6fd35bd20113049df7.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Семьям погибших при атаке украинских дронов в поселке Форос выплатят по 1,5 миллиона рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он сообщил, что жертвами атаки в районе населенного пункта на южном берегу полуострова стали три человека, еще шестнадцать пострадали. Под удар попали местный санаторий и здание школы. "Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он добавил, что жители с травмами тяжелой и средней степени получат по 600 тысяч рублей, с легкой – по 300 тысяч рублей.Минобороны сообщило, что 21 сентября Украина преднамеренно совершила террористический атаку, ударив дронами с фугасными боезарядами по курортной зоне в Крыму.
республика крым
форос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043449189_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_2ecb035f18a85a6540b22d1497629fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, форос, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), удар всу по крымскому форосу
Республика Крым, Форос, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удар ВСУ по крымскому Форосу
Семьям погибших при атаке ВСУ на Форос выплатят компенсацию

Семьям погибших при обстреле в Форосе выплатят по 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкола в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Семьям погибших при атаке украинских дронов в поселке Форос выплатят по 1,5 миллиона рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил, что жертвами атаки в районе населенного пункта на южном берегу полуострова стали три человека, еще шестнадцать пострадали. Под удар попали местный санаторий и здание школы.
"Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что жители с травмами тяжелой и средней степени получат по 600 тысяч рублей, с легкой – по 300 тысяч рублей.
Минобороны сообщило, что 21 сентября Украина преднамеренно совершила террористический атаку, ударив дронами с фугасными боезарядами по курортной зоне в Крыму.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

Коридор школы в Форосе, поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Республика КрымФоросСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Удар ВСУ по крымскому Форосу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала