Горячую линию организовали после обстрела ВСУ поселка Форос

Горячая линия организована для связи с родственниками погибших и пострадавших в результате удара БПЛА в районе поселка Форос, сообщила мэр Ялты Янина Павленко в РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Горячая линия организована для связи с родственниками погибших и пострадавших в результате удара БПЛА в районе поселка Форос, сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации", - сообщила Павленко. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

